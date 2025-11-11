CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Cerca de 40% dos imóveis de Rio Bonito do Iguaçu (PR) que foram atingidos de algum modo pelo tornado de sexta-feira (7) precisarão ser totalmente reconstruídos, aponta relatório preliminar em produção por técnicos do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

Os outros imóveis atingidos, 60%, ainda teriam condições de passar apenas por reformas, sem necessidade de demolição.

Os dados foram informados nesta terça-feira (11) à imprensa pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD), mas não estão fechados. A expectativa é que o relatório final seja apresentado pelos técnicos nesta quarta-feira.

O governo paranaense acredita que ainda não é possível saber o impacto financeiro do estrago. A Defesa Civil estadual estima que ao menos 80% da cidade, que tem quase 14 mil habitantes, tenha sofrido danos após a passagem do tornado.

Com base em números da Defesa Civil do Paraná, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estimou nesta segunda-feira (10) que os prejuízos já passariam de R$ 114,5 milhões.

A população de Rio Bonito aos poucos tenta organizar alguma rotina. A maioria das escolas da rede estadual volta a funcionar nesta semana. Uma delas, mais destruída, segue em previsão de reabertura. Já as atividades nas unidades da rede municipal estão suspensas por 20 dias.

"Estamos focados inicialmente em levantar a estrutura mínima. Energia elétrica está 73% restabelecida. A expectativa é ter iluminação pública entre hoje e amanhã e isso é importante para garantir segurança. Água está 100% restabelecida, telefonia também, com um pouco de oscilação", disse Guto Silva à imprensa.

O secretário também afirmou que as doações de material de construção civil estão sendo levadas para o parque de exposições da cidade e aos poucos serão entregues à população, conforme a demanda.

"Doações são bem-vindas, sobretudo de material de construção, pedras, tijolos", disse ele, acrescentando que um dos maiores problemas tem sido a falta de profissionais da construção civil, como carpinteiros, encanadores, eletricistas.

Locais de estadia na região têm sido um desafio adicional, e a prefeitura começa a organizar um espaço para receber trabalhadores e voluntários.

Mais de mil pessoas seguem desalojadas, ou seja, estão provisoriamente morando nas casas de amigos ou parentes.

O governo estadual anunciou que dará um auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social que perderam suas casas. Os critérios dos repasses ainda não foram divulgados, mas os valores poderiam chegar a até R$ 50 mil por família. Também há previsão de construção emergencial de 320 unidades habitacionais.

Além disso, nesta terça, o governador Ratinho Junior (PSD) anunciou que vai enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa prevendo um auxílio emergencial para as famílias de Rio Bonito. A proposta autoriza o pagamento de R$ 1.000, por até seis meses, a famílias com renda de até três salários mínimos que tenham perdido total ou parcialmente a moradia.

"Já passamos daquele desespero. As pessoas ficavam perguntando ?será que vai ser reconstruída minha casa, minha bodeguinha, minha oficininha?. Todos serão amparados, seja pelas mãos do estado, do município ou da iniciativa privada. Vamos construir uma cidade muito mais bonita", disse à imprensa o prefeito de Rio Bonito, Sezar Bovino (PSD).

No Paraná, as tempestades severas atingiram quase todo o centro-sul do estado na sexta.

Assentamentos e acampamentos ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), fortemente presentes na região, também sofreram danos, em casas e plantações.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), foram registrados três tornados por volta das 18h de sexta, em Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito, onde seis pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h. Na zona rural de Guarapuava, um homem morreu.