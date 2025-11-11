BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em Belém (PA) para participar de agendas da COP30, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que boicota a conferência climática.

"Donald Trump está apostando na estupidez. Ele está apostando no carvão em Ohio [estado dos EUA]. Enquanto estamos aqui falando sobre a energia renovável. Estamos aqui falando sobre biodiversidade, de uma mentalidade da sustentabilidade. O contraste chega a ser extraordinário", afirmou nesta terça-feira (11).

Newsom, que é um dos principais opositores a Trump nos EUA, cumpriu agenda com o governador do Pará, Helder Barbalho, no Porto do Futuro, onde o político paraense construiu um centro de tecnologia e bioeconomia.

O californiano também tem compromissos com representantes de outros países, e assinou seu apoio à coalizão de mercado de carbono criada pelo Brasil.