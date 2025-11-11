SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Roseana Sarney, 72, tem publicado em rede social atualizações sobre o seu estado de saúde e como tem passado durante o tratamento de câncer de mama.

A ex-governadora do Maranhão anunciou em agosto que foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo. Nos últimos três vídeos, publicados entre outubro e novembro, ela apareceu com a cabeça já raspada após a quimioterapia, agradecendo ao apoio que tem recebido nas redes.

"Não tem sido fácil enfrentar um câncer de mama triplo negativo. Quero agradecer o carinho, as mensagens e orações. Estamos no outubro rosa. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maiores as chances de cura", disse em vídeo publicado no Instagram.

O câncer de mama triplo negativo representa, em média, 15% dos casos de câncer de mama no mundo.

De acordo com informações do Oncoguia, ele se difere de outros tipos de câncer de mama invasivo, pois cresce e se dissemina mais rapidamente, tem opções limitadas de tratamento e possui piores prognósticos. Por isso, a quimioterapia é frequentemente usada no tratamento do câncer de mama triplo negativo.

O termo se refere ao fato de que as células cancerígenas não têm receptores de estrogênio ou progesterona e não produzem a proteína HER2.

Levantamento da Nexus ? Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que a divulgação de diagnósticos de câncer de mama por figuras públicas aumentou em 23% o engajamento sobre o tema nas redes sociais. Em agosto, a empresária Val Marchiori e a senadora Damares Alves (Republicanos-PR) revelaram ter sido diagnosticadas com a doença, impulsionando as discussões sobre prevenção.

O estudo se baseou em uma amostra de 103,2 mil publicações e mais de 19,5 milhões de interações no Facebook, Instagram e X (antigo Twitter), entre janeiro e setembro de 2025. Agosto registrou o segundo maior pico de engajamento do ano, com 2,6 milhões de interações ? 23% acima da média mensal. As postagens de Val e Damares concentraram 36% do total, somando mais de 977 mil interações.

No último vídeo, publicado há dois dias, Sarney disse que estava na terceira semana de alergia. "Nunca imaginei uma coceira incomodar tanto. Mas hoje estou indo para o hospital novamente, amanhã faço a 11ª quimio[terapia]. Vamos em frente", disse.

Roseana Sarney, herdeira de um dos mais tradicionais clãs da política nacional (os Sarney), procurou construir sua trajetória na vida pública afirmando uma imagem de independência em relação às posições do pai, o ex-presidente e senador José Sarney (PMDB-AP).

Hábil negociadora política, foi eleita em 1992 a "musa do impeachment", quando coordenou, como deputada federal, as articulações no Congresso que culminaram com o afastamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello.