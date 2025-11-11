SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vereadores de São Paulo instalaram nesta terça-feira uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o Jockey Club, em sessão na Câmara Municipal.

A apuração vai mirar dívidas tributárias com o município e eventual omissão do poder público na fiscalização.

O assunto entrou na lista de prioridades da Casa após reportagem publicada pelo UOL mostrar que o clube utilizou dinheiro de incentivos fiscais dos governos federal e municipal para obras de restauro com jantares e despesas pessoais em farmácias e hotéis.

Segundo a reportagem, o hipódromo não conseguiu comprovar a aplicação de R$ 61,2 milhões captados no mercado imobiliário por meio de um mecanismo chamado TDC (Transferência do Direito de Construir).

No ano passado, a Câmara aprovou a revisão do Plano Diretor colocando o hipódromo entre os 186 parques públicos propostos para a capital, o que facilita ao Executivo declarar a utilidade pública do imóvel.

A CPI será presidida pelo vereador Gilberto Nascimento (PL), aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), e terá os parlamentares Sansão Pereira (Republicanos) como vice-presidente e Carlos Bezerra Jr. (PSD), relator.