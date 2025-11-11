SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ver várias baleias juntas pode ser raro, mas acontece. E, segundo a Língua Portuguesa, existe um nome específico para esse agrupamento: baleal.

O baleal migrou para águas mais quentes durante o verão.

Um baleal foi avistado próximo à costa do Brasil.

Além de se referir ao agrupamento de baleias, baleal também tem outro significado: um trecho do litoral onde esses animais costumam se aproximar.

No uso cotidiano, porém, é comum encontrar expressões genéricas como "grupo de baleias" ou "manada de baleias" - esta última por analogia com outros grandes mamíferos. O termo "cardume", por sua vez, é incorreto nesse caso, pois se aplica apenas a peixes.

A palavra baleia vem do latim balaena, que significa "grande peixe". Já o coletivo baleal se forma pela junção de baleia + o sufixo coletivo "-al", usado para indicar conjunto ou agrupamento.

O sufixo "-al" aparece em outros coletivos de animais formados da mesma maneira, como gansaral (de gansos) e cerval (de cervos). Assim, baleal é um termo pouco comum, mas está correto e pode ser usado normalmente em textos e no dia a dia.