BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Após manifestação pacífica sobre saúde e clima na COP30, com participação de indígenas, profissionais de saúde e organizações sociais, parte do grupo se separou e furou um bloqueio da polícia que impedia a entrada na zona azul da COP30.

Correndo da polícia e gritando que era necessário taxar os bilionários, pois "é culpa deles que está quente", o grupo conseguiu entrar no Parque da Cidade, sede da COP30.

Na entrada da zona azul, participantes da conferência pararam para observar e filmar o movimento, que terminou mais um ritual dos indígenas do baixo Tapajós.

Os manifestantes passaram pelo checkin da blue zone e ficaram entre o checkin e a entrada. Quando estavam indo para a entrada, a polícia barrou o grupo com um cordão humano. A polícia, que tenta isolar a área, está mandando jornalistas não filmarem ou fotografarem.

Desde 2021, a COP não recebia manifestações populares, uma vez que foi sediada em países com governos autoritários.