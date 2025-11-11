BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O segundo dia de COP30, a conferência climática da ONU, trouxe uma surpresa. O tradicional e irônico prêmio Fóssil do Dia -para países que prejudicam as negociações e o futuro climático- deixou a ironia de lado e premiou uma ação positiva dentro das negociações.

G77 e China receberam o Ray of the Day -algo como o Raio do Dia-, por iluminar o caminho para uma transição justa. O anúncio foi feito no fim da tarde desta terça-feira (11).

A premiação foi resultado de uma "intervenção no Diálogo sobre Transição Justa que lembrou a todos como é a luz do sol em uma sala de negociação", segundo a CAN (Climate Action Network-International), rede de mais de mil ONGs que organiza o prêmio.

"Com clareza revigorante -e um pouco de calor em uma manhã fortemente climatizada na Sala de Reuniões 18-, o G77 + China pediu a criação de um Mecanismo de Transição Justa no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). A proposta reflete muitos dos elementos centrais que a sociedade civil e os sindicatos vêm defendendo por meio do Mecanismo de Ação de Belém (BAM)", diz a CAN.

A organização fala que o chamado mostra espírito de liderança do G77 + China e marca um ponto de virada do diálogo para a implementação.

"Depois de anos de conversas vazias, os países em desenvolvimento estão exigindo o que este processo até agora falhou em entregar: um mecanismo real para fazer a Transição Justa acontecer", diz Anabella Rosemberg, assessora-sênior em Transição Justa da CAN International.

Em nota, a CAN diz que o chamado se trata da maioria do mundo dizendo: chega de diálogo, é hora de agir.

"O desafio está posto: os países ricos vão, agora, respaldar as palavras com justiça e apoiar aquilo que pode dar credibilidade a esta COP?", questiona a CAN, em sua nota.