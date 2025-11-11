SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto líderes do mundo todo discutem a questão ambiental na COP30, cresce o número de brasileiros que aprova a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Pesquisa Quaest publicada nesta terça-feira (11) mostra que 42% da população diz concordar com a decisão do governo Lula de autorizar a perfuração de poços na margem equatorial para estudar a viabilidade da exploração de petróleo ?49% a desaprova. Entre os entrevistados, 9% disseram não saber opinar ou não responderam.

A pesquisa registra agora um aumento de 16 pontos percentuais no grupo que aprova a exploração. Em outubro, apenas 26% se diziam a favor, e 70%, contra furar a margem equatorial. Naquela altura, 4% disseram não saber ou não responderam.

No mês passado, a Petrobras anunciou a autorização do Ibama para o início dos testes na região onde fica a Foz do Amazonas, a 175 km da costa amapaense. O pedido anteriormente chegou a ser negado mais de uma vez por técnicos. Ambientalistas criticam a perfuração por abrir novas fronteiras de exploração de combustíveis fósseis e pelo risco de vazamentos, o que prejudicaria a biodiversidade local.

A Quaest também mostrou recortes de acordo com a preferência política dos entrevistados. Tanto o campo lulista (51% de aprovação a 41% de reprovação) e quanto a direita não bolsonarista (48% a 47%) têm maioria númerica para os que concordam com o início dos trabalhos na região.

Os demais grupos aferidos foram a esquerda não lulista, os independentes e os bolsonaristas, parcelas da sociedade que resistem ao projeto apoiado pelo governo. Entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 58% se dizem contrários à perfuração, enquanto 36% afirmam apoiá-la.

Houve ainda um recorte por região. O Nordeste foi a única em que a maioria numérica disse concordar com o início dos testes (46% contra 44%). Segundo a classificação da Quaest, a porção Norte/Centro-Oeste desaprova (51% ante 42%).

A pesquisa Quaest também perguntou às pessoas o nível de conhecimento delas sobre a COP30, com a pergunta "você sabia que a COP30 será em Belém do Pará?". A maioria, 51%, respondeu que ficou sabendo naquele momento ?48% responderam que já sabiam e 1% não soube ou não respondeu.

O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 9 de novembro com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Na semana passada, Lula disse, em entrevista a jornalistas estrangeiros em Belém, que teria sido um líder falso se tivesse esperado o final da COP30 para anunciar o início da perfuração. "Temos autorização para fazer o teste. Se a gente encontrar o petróleo que se pensa que tem, vai ter que começar tudo outra vez para dar licença", afirmou.

