CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - De acordo com previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a chuva deve voltar a algumas regiões do Paraná nesta quarta-feira (12), cinco dias após o estado ter registrado três tornados.

Por volta das 18h de sexta-feira (7), uma tempestade severa gerou um tornado com ventos de até 330 km/h em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado. A passagem dele devastou a cidade e matou sete pessoas. Mais de 800 moradores precisaram de socorro dos bombeiros ou atendimento médico.

Depois da passagem do fenômeno, o tempo seguiu estável na cidade, com sol e calor, e parte da população conseguiu voltar para seus endereços e avaliar os danos. Mais de mil pessoas ficaram sem casa, segundo a Defesa Civil.

Segundo o Simepar, uma frente fria se aproxima e trará ao Paraná chuva forte para algumas cidades. Mas os meteorologistas avisam que não está previsto nenhum temporal severo.

"Rio Bonito do Iguaçu pode registrar chuva todos os dias a partir desta quarta-feira, sem tempestades previstas. A chuva na cidade poderá ter maior intensidade no domingo (16)", comunicou o Simepar.

Tornados como o que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, durante uma tempestade severa, se formam rapidamente e sua localidade só pode ser prevista com precisão, no máximo, com 20 minutos de antecedência, segundo especialistas.