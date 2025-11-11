SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber uma denúncia de roubo a empresa nesta terça-feira (11), a Polícia Militar encontrou um cassino clandestino em um prédio comercial da alameda Campinas, na região central de São Paulo, e terminou por fechar o estabelecimento e deter os frequentadores.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), a PM foi acionada para atender a uma ocorrência inicialmente informada como roubo em uma empresa de valores, no quarto andar do edifício na alameda Campinas, próximo à avenida Paulista.

No entanto, quando as equipes chegaram ao local, as portas blindadas permaneceram fechadas e ninguém respondia ao chamado. Enquanto isso, o solicitante informava via telefone que se tratava de um roubo com refém.

Com a insistência da polícia, as portas foram abertas e os agentes constataram o cassino clandestino, com cerca de 60 máquinas eletrônicas e diversos jogadores no interior do imóvel.

A corporação enviou uma van para levar os frequentadores para a delegacia, mas não há confirmação oficial do número de detidos, uma vez que a ocorrência ainda está em andamento.

Como a denúncia havia sido de roubo com reféns, uma equipe da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aquiar) foi fazer o atendimento, mas depois foi embora quando o cassino foi descoberto.