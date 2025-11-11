RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta terça-feira (11) a produção de um novo mapa-múndi invertido. Desta vez, há destaque para o território do Pará na projeção, que coloca o Brasil no centro.

O lançamento ocorre em meio à realização da COP30 (conferência da ONU sobre mudanças climáticas) em Belém, a capital paraense.

"Para marcar este mês, em que o compromisso de construir uma transição ecológica justa e sustentável ganha destaque, o IBGE preparou um mapa-múndi invertido especial", disse o instituto nas redes sociais.

"Ele traz uma nova perspectiva do planeta, destacando o Pará e Belém, a capital simbólica do Brasil durante a COP30", acrescentou a postagem.

Sob gestão do presidente Marcio Pochmann, mapas do IBGE já provocaram polêmicas em diferentes momentos. Em maio, o órgão lançou outra projeção invertida e com o Brasil no centro.

À época, o economista afirmou que o trabalho buscava ressaltar a posição de liderança do país em "importantes fóruns internacionais", como Brics, Mercosul e COP30.

A decisão recebeu elogios de uma ala de acadêmicos e simpatizantes, mas também foi questionada por parte do sindicato de servidores do IBGE (Assibge). Na ocasião, a entidade disse que o instituto servia para "produzir informação técnica e objetiva, não material simbólico ou político".

Em 2024, outro mapa do IBGE já trazia o Brasil na posição central, mas não de forma invertida, como ocorreu nas últimas publicações.

Pochmann comanda o instituto desde agosto de 2023, após ser indicado pelo presidente Lula (PT). Sua gestão tem acumulado turbulências junto ao corpo técnico do IBGE.