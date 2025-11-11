SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio na noite desta terça-feira (11) atingiu o apartamento de um prédio na avenida São João, região da República, centro da cidade de São Paulo.

De acordo com os bombeiros, sete viaturas foram enviadas ao local pouco depois das 20h. Uma moradora que estava no imóvel foi retirada sem ferimentos.

Ainda não se sabe as causas do fogo que atingiu o apartamento do quarto andar do prédio no número 856 de uma das principais avenidas do centro paulistano.

Moradores do prédio foram retirados do local, mas quem estava no quinto andar relatou dificuldade para descer as escadas por causa da fumaça.

Imagens gravadas por celular e publicadas em redes sociais mostram as labaredas saindo pela sacada do apartamento e vizinhos do andar de cima.

Por volta das 22h o fogo estava extinto.

Praticamente no mesmo horário, um incêndio atingiu uma residência no bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo.

De acordo com os bombeiros, que enviaram cinco viaturas ao local, uma pessoa foi retirada do imóvel por populares. Seu estado de saúde não foi informado.