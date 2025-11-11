BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A primeira noite cultural na Aldeia COP, nesta terça (11), foi marcada por discursos em pedido de demarcação de terras indígenas como medida para frear a crise climática.

Entre as lideranças indígenas que participaram do evento estão o cacique Raoni, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara e os coordenadores Dinamam Tuxá e Kleber Karipuna, da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).

Além das lideranças indígenas, ministras da gestão Lula participaram do evento, são elas: Marina Silva (Meio Ambiente), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Esther Dweck (Gestão e da Inovação) e Margareth Menezes (Cultura).

A Aldeia COP é o alojamento dos povos indígenas do Brasil e outros países que participaram da conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontece em Belém. Neste segundo dia de programaçao, o local registrou a chegada de mais 2.000 pessoas.