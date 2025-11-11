RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi flagrado por câmeras de segurança agredindo com capacete uma colega de trabalho na portaria de um condomínio em Salvador (BA). O caso aconteceu no último sábado (8), no Condomínio Campo Belo, no bairro de Itapuã, onde os dois funcionários atuavam.

As imagens mostram o momento em que o suspeito, identificado como Diego Silva, pega um capacete que estava sobre o balcão e atinge diversas vezes a cabeça da mulher, de 38 anos. Após a sequência de golpes, ele recolhe seus pertences e, antes de sair, ainda dá um tapa na vítima.

O caso foi enquadrado como lesão corporal dolosa e está sob investigação da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Silva até a publicação deste texto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tentou entrar de motocicleta pela contramão no condomínio e se irritou após ser impedido pela colega. Ele se apresentou de forma espontânea à delegacia nesta terça-feira (11), prestou depoimento e foi liberado. O teor do depoimento não foi divulgado.

Segundo a administração do condomínio, a funcionária finalizava o plantão quando foi agredida. Ela e o agressor não costumavam trabalhar no mesmo turno. O vídeo mostra que os dois discutiram pouco antes do ataque, mas a câmera não captou o áudio da conversa.

A mulher pediu socorro a outros colaboradores pelo rádio de comunicação usado no trabalho e foi amparada pela equipe. Em seguida, foi levada a delegacia, onde registrou ocorrência.

Em nota, o Condomínio Campo Belo declarou que o funcionário foi afastado imediatamente após o episódio e que a empresa Grupo Solução, responsável pela administração do local, iniciou os trâmites para formalizar a demissão.

"O Grupo Solução já procedeu com o afastamento do colaborador envolvido, conforme previsto em suas normas internas e em alinhamento com os princípios de integridade e responsabilidade social. Reiteramos nosso compromisso inabalável com a defesa dos direitos das mulheres e com o combate firme a qualquer forma de violência, opressão ou discriminação de gênero", diz a nota.