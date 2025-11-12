SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) recebe até quinta-feira (13) as inscrições para a seleção via Enem para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, 17 cursos de graduação em seis campi da instituição estarão com vagas disponíveis nessa modalidade de acesso.

O candidato pode utilizar a nota do Enem das edições de 2022, 2023 e 2024, além do resultado deste ano. É necessário ter alcançado nota mínima de 200 pontos em cada área do conhecimento e 300 pontos na redação.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 55, e o pagamento deve ser feito até sexta (14). Os interessados devem acessar o site da instituição.

No total, 17 cursos estarão disponíveis para os estudantes inscritos nesta modalidade. Os cursos e os campi referentes as vagas são:

- Rio de Janeiro: engenharia cartográfica, física, letras: português/alemão, letras: português/grego, letras: português/italiano e letras: português/latim

- Zona Oeste: engenharia de materiais, engenharia metalúrgica e tecnologia em construção naval

- Duque de Caxias: geografia, matemática e pedagogia

- São Gonçalo: geografia, letras: português/inglês, letras: português/literaturas, matemática e pedagogia

- Cabo Frio: ciências ambientais e geografia

- Resende: engenharia de produção

O estudante deverá enviar a cópia do boletim de notas do Enem entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2026. Para obter o boletim, o candidato precisa acessar a página do participante, no site do Inep.

O departamento de seleção da Uerj analisará os boletins enviados e divulgará o resultado preliminar em 29 de janeiro de 2026. A classificação final estará disponível no dia 10 de fevereiro de 2026.

CALENDÁRIO VESTIBULAR UERJ VIA NOTAS DO ENEM

- Inscrição no processo seletivo: até 13 de novembro

- Pagamento da taxa de inscrição: até 14 de novembro

- Envio do Boletim de notas do Enem: 19 a 26 de janeiro de 2026

- Divulgação do resultado preliminar da análise do Boletim de notas do Enem: 29 de janeiro de 2026

- Divulgação da classificação: 10 de fevereiro de 2026