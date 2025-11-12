SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão dos institutos de meteorologia indicam que esta quarta-feira (12) deve ser um dia de altos e baixos para a população da região metropolitana de São Paulo.

A começar pelo frio na casa dos 14°C nas primeiras horas da manhã, que se mantém em pleno mês de novembro devido a uma massa de ar seco e frio que está sobre o Sudeste do Brasil, provocada por uma região de alta pressão no oceano Atlântico que joga o ar frio do mar para o continente.

Com o passar das horas, os raios solares vão começar a esquentar o ar e elevar as temperaturas até os 31°C à tarde, o que deve diminuir a umidade relativa do ar para próximo dos 30%, que é metade do desejável para o ser humano, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Valor abaixo de 60% já é prejudicial à saúde de crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias.

E, por fim, no fim do dia, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas na Grande São Paulo, que podem ter intensidade moderada a forte, segundo a Climatempo.

O clima nesta terça (11) foi parecido, com a diferença que a máxima atingiu os 27,9°C às 14h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A sensação térmica no mesmo horário, entretanto, foi de apenas 23,8°C, devido ao vento frio.

Esse clima estável também será observado em praticamente todo o estado de São Paulo, onde o sol deve prevalecer. Na faixa leste e no litoral, o cenário será semelhante ao da capital.

No Vale do Ribeira, por exemplo, a variação esperada é de 16°C a 29°C. Em Santos, de 17°C a 28°C; no Guarujá, de 18°C a 28°C; em Bertioga, de 15°C a 27°C; e, em Ubatuba, de 16°C a 29°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de apenas 25°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 13°C e 31°C, respectivamente.

Em Campinas (17°C a 32°C), Sorocaba (16°C a 30°C) e Bauru (18°C a 32°C), a variação tende a ser semelhante.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente. Assim, em Franca a previsão é de variação de 18°C a 33°C; em Ribeirão Preto, de 20°C a 33°C; em Barretos e em São José do Rio Preto, de 21°C a 34°C; e em Presidente Prudente e Araçatuba, de 20°C a 36°C.

CHUVA VOLTA A RIO BONITO DO IGUAÇU

De acordo com previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a chuva deve voltar a algumas regiões do Paraná nesta quarta-feira, cinco dias após o estado ter registrado três tornados.

A passagem do fenômeno por Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, devastou a cidade e matou sete pessoas. Mais de 800 moradores precisaram de socorro dos bombeiros ou atendimento médico.

Depois da passagem do fenômeno, o tempo seguiu estável na cidade, com sol e calor, e parte da população conseguiu voltar para seus endereços e avaliar os danos. Mais de mil pessoas ficaram sem casa, segundo a Defesa Civil.

Segundo o Simepar, uma frente fria se aproxima e trará ao Paraná chuva forte para algumas cidades. Mas os meteorologistas avisam que não está previsto nenhum temporal severo.