"A gente queria um espaço que ambientasse mais ou menos a dinâmica de uma aldeia dos nossos territórios, um espaço arborizado, gostoso para o acolhimento, mas também um espaço de alojamento, alimentação, dormida e realização de debates e outras atividades", afirmou Kléber Karipuna, coordenador executivo da Apib e da Coordenacao das Organizacoes Indigenas da Amazonia Brasileira (Coiab), em entrevista à Agência Brasil.

O processo de mobilização social indígena para a COP30 integra o chamado Círculo de Povos, iniciativa da presidência brasileira da conferência, precedida por um trabalho de formação que envolveu 2 mil indígenas de 361 etnias brasileiras. Desse total, cerca de 400 foram credenciados para participar diretamente na zona azul, a área de negociações da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, da ONU.

Entre os resultados esperados pelos povos indígenas na maior participação da história das COPs estão o reconhecimento da proteção das florestas como ação fundamental de mitigação da crise do clima, a inclusão da demarcação dos territórios como metas climáticas e a concretização de canais de financiamento direto, que viabilizem o repasses de recursos diretamente a eles.

"A gente vem com a demanda de arrancar um legado dessa COP, um legado de compromisso dos países, dos líderes com a demarcação e a proteção dos territórios indígenas. Não somente de territórios indígenas, mas de quilombolas, comunidades tradicionais, como uma política efetiva de enfrentamento à emergência climática que o mundo vive hoje. Esse é o principal legado [que queremos]", destacou Kleber Karipuna.

"Queremos mostrar ao mundo uma forma sustentável de relacionar com a natureza, com a Mãe Terra e de proteger todo o nosso planeta", disse a ministra Sônia Guajajara.

Programação indígena na COP30

A presença indígena na COP30 também ocorre em programações paralelas, como a Casa Maraká, espaço organizado pela mídia Indígena com uma série de atividades culturais e rodas de conversa.