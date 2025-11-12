SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrite recua e mantém poder da PF para investigar facções, Trump fala em redução de tarifas sobre café, dólar fecha em menor valor desde junho de 2024 e outras notícias para começar esta quarta-feira (12).

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Derrite recua de proposta e diz que competência da PF será preservada. Relator do PL Antifacção afirma que são falsas narrativas de que projeto diminuiria papel da corporação.

COP30

Com gritos para 'taxar bilionários', manifestantes invadem zona azul na COP30. Grupo composto por ativistas entrou no Parque da Cidade criticando exploração de petróleo na amazônia. Seguranças formaram barricadas para conter avanço dos manifestantes.

EUA

Trump diz que vai reduzir tarifas sobre café. Presidente dos EUA não citou magnitude da redução nem quais países seriam afetados. Brasil, um dos principais fornecedores do grão, é alvo de sobretaxas de 50%.

MERCADO FINANCEIRO

Expectativa de queda de juros leva dólar a menor nível desde junho de 2024; Bolsa bate novo recorde. Investidores buscam ativos de risco após acordo que pode acabar com paralisação do governo dos EUA

Ibovespa ultrapassou 158 mil pontos no melhor momento do pregão.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Bolsonaro chega a 100 dias preso em casa sob enfraquecimento político e temor de Papuda. Lula melhorou em pesquisas e se aproximou de Trump enquanto bolsonaristas brigam publicamente. Família relata apreensão do ex-presidente com possibilidade regime fechado em presídio de Brasília.

TSE

Mendonça acompanha relatora e vota pela cassação de governador de Roraima. Kassio pede vista e julgamento é suspenso; político permanece no cargo enquanto aguarda conclusão. Ministro aponta que programas Cesta da Família e Morar Melhor beneficiaram mais de 40 mil famílias em 2022.

SENADO

Senado deixa projeto antiaborto em segundo plano enquanto Damares trabalha por relatoria. Governo Lula vai defender Conselho dos Direitos da Criança e reforçar que PDL facilita pedofilia. Senadora e ex-ministra da Mulher de Bolsonaro diz querer mostrar linha por linha da resolução a colegas,

EL SALVADOR

Venezuelanos deportados a El Salvador sofreram sessões de espancamento e violência sexual em prisão, diz ONG. Quase metade dos enviados a presídio pelo governo Trump não tinha antecedentes criminais, diz Human Rights Watch. Caso vincula EUA a tortura sistemática pela primeira vez desde Guerra ao Terror, segundo organização de direitos humanos

ESTADOS UNIDOS

Maior porta-aviões do mundo chega à América Latina e amplia tensão entre EUA e Venezuela. USS Gerald Ford se junta a outras embarcações e aeronaves americanas; Caracas anuncia mobilização massiva de tropas. Pressão do governo Donald Trump a Nicolás Maduro cresce; Washington já matou 75 em ataques a barcos na região.

TRÂNSITO

Na maior intervenção em seus 75 anos, via Dutra ganha viadutos e terá pedágio para aeroporto. Obras da Grande São Paulo na rodovia federal estão prontas e custaram R$ 1,4 bilhão. Em trecho de 21 km, foram instalados 21 pórticos free flow, que devem começar a cobrar até o fim do ano.

PETS

Tutora do labrador Pudim, morto após comer planta tóxica, ganha indenização de R$ 25 mil. Cão morreu após comer planta tóxica em área do Bradesco na zona oeste de SP. Cabe recurso à decisão e banco já retirou exemplares de Cycas Revoluta de seu jardim.

COTIDIANO

IBGE faz novo mapa-múndi invertido e coloca Pará em destaque. Projeção é divulgada em meio à COP30, realizada em Belém. Iniciativas semelhantes da gestão Pochmann geraram polêmica.