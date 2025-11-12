BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) afirmou, em nota, que não coordenou o protesto que terminou em confusão após manifestantes invadirem a zona azul da COP30, a conferência do clima das Nações Unidas.

O conflito aconteceu no início da noite de terça-feira (11). Antes disso, ativistas de direitos humanos e indígenas participavam de uma marcha sobre saúde e clima que ocorria nas ruas de Belém.

Dois seguranças tiveram ferimentos leves e houve também danos superficiais ao local, segundo porta-voz da UNFCCC. Ninguém foi preso ou encaminhado para delegacia.

"Esta edição da COP ocorre em um país democrático, onde o direito à manifestação é garantido e respeitado, diferentemente das últimas edições realizadas em contextos mais restritivos", diz trecho da nota da entidade indígena.

"A Apib reafirma que o movimento indígena é amplo e diverso e que esta entidade não coordenou as atividades da referida manifestação. Ao mesmo tempo, reitera o respeito ao direito de manifestação e à autonomia de cada povo em suas formas próprias de organização e expressão política."