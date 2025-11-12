SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta está atravessada e bloqueia totalmente a pista do Rodoanel Mário Covas, no km 44, sentido Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista do caminhão ficou na cabine amarrado a uma bomba caseira, de acordo com a concessionária.

Os dois sentidos da via estão interditados.

Em um primeiro momento, a SPMar, empresa que administra a via afirmou que o condutor foi sequestrado, e os criminosos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, causando o bloqueio.

O Centro de Comunicação da Polícia Militar, no entanto, afirmou que existe uma outra hipótese: o motorista do caminhão estaria em surto, com uma suposta bomba, falando coisas desconexas. Ainda não há como confirmar o que aconteceu.

A Polícia Militar e a rodoviária estão no local, com equipes do Corpo de Bombeiros. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) chegaram por volta das 8h15, levados pelo helicóptero Águia da PM, e se aproximaram do motorista por volta das 9h15. O homem foi retirado do veículo após cerca de quatro horas e desmaiou. Ele recebe os primeiros socorros no local.

A carreta saiu do estado do Acre com destino a São Bernardo do Campo e a concessionária afirmou que percebeu a rodovia bloqueada por volta das 5h20.

O vidro dianteiro do caminhão apresenta marcas de estilhaços.

Em razão do congestionamento, diversos motoristas estão fora de seus veículos.

O bloqueio do tráfego no Rodoanel causa reflexos no trânsito da capital paulista, que registra mais de 640 km de lentidão nessa manhã.