BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Manifestantes se preparam para saída da "barqueata" pelos rios que passam por Belém. "Lula, pare com essa insanidade de procurar petróleo na amazônia" e "Demarcação já" pedem os participantes.

Serão mais de 150 embarcações, saindo de diferentes portos da capital paraense. A organização espera cerca de 5.000 participantes.

Os barcos se reunirão na Universidade Federal do Pará (UFPA) e seguirão margeando o rio Guamá, que vira o rio Guajará, até chegar à Vila da Barca. A comunidade de palafitas é considerada pelo movimento um enclave social, devido à falta de saneamento em parte das casas, cujos moradores lutam há décadas por melhores condições.

A barqueata marca a abertura da Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30 coordenado pelas organizações da sociedade civil que será sediado na UFPA.