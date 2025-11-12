A capital paulista sedia, a partir desta quarta-feira (12), o 33º Festival MixBrasil, um dos maiores eventos culturais LGBT+ da América Latina.

A tônica deste ano reflete o que sempre caracterizou o evento: a expressão da pluralidade em todas as dimensões possíveis. Agora, pela primeira vez, os organizadores somam mais camadas, ampliando as opções oferecidas ao público com uma mostra competitiva de filmes que utilizam inteligência artificial, indo além das atividades imersivas e workshops.

São 24 filmes produzidos com recursos de IA, estando 19 em competição, além de cinco internacionais com curadoria do Festival Internacional de Vídeo e Inteligência Artificial (Fivia), de Marselha, na França. O Mix.XR foi premiado, este ano, pela World Summit Awards (WSA) Brasil, iniciativa ligada à Organização das Nações Unidas de inovação digital.

Na abertura do festival, o público poderá assistir ao longa-metragem Me ame com ternura, da diretora francesa Anna Cazenave Cambet. Exibido na mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes, o filme acompanha a história de Clémence, interpretada por Vicky Krieps, uma advogada que termina seu casamento com um homem e passa a se relacionar com outras mulheres. Assumir seus desejos e exercer sua sexualidade livremente, porém, lhe custa o convívio com o filho, ainda criança.

Ainda no momento de recepção do público, haverá a cerimônia do Prêmio Ícone Mix. A personalidade homenageada deste ano é a atriz e cantora Marisa Orth. A artista está à frente do chamado Show do Gongo, espetáculo do festival desde 1999.

Somente para a programação de cinema, a curadoria, de Marcio Miranda Perez, separou 142 filmes de 33 países e 18 estados brasileiros e uma série nacional. Quem aprecia artes cênicas poderá conferir oito peças teatrais, havendo, ainda, oportunidade para embarcar em uma das experiências de realidade estendida (XR) da França, Benin, Estados Unidos, Coreia do Sul, Suíça e do Brasil.

Um dos destaques entre as montagens teatrais é Hospital de Puppet, uma ópera híbrida de Thomas Brennan, Miguel Noya e Gustavo Sol, com o apoio da Universidade de Artes de Estocolmo.

A programação fílmica se divide entre salas do CineSesc, Centro Cultural São Paulo (CCSP), Spcine Olido, Cinemark (Shopping Cidade São Paulo), Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), Reserva Cultural, Museu da Diversidade Sexual, Museu da Imagem e do Som (MIS), Biblioteca Mário de Andrade, Galeria Vermelho e Teatro Sérgio Cardoso.

Este ano, a mostra Reframe se torna competitiva, caráter já adotado pela Brasil e pela Queer.doc.

Primando pela excelência nos títulos, vários de cineastas com sessões assistidas nos mais importantes festivais do mundo, há, entre os selecionados, os inéditos em São Paulo Twinless - Um Gêmeo a Menos, do americano James Sweeney, vencedor do Prêmio do Público no Festival de Sundance; e O Olhar Misterioso do Flamingo, do chileno Diego Céspedes, que levou o Prêmio do Júri de melhor filme na mostra Un Certain Regard, em Cannes.

Como esperado, um dos recortes temáticos é o universo lésbico. O Mix Literário preparou uma conversa com a autora francesa Anne Pauly, que aborda o assunto em sua obra e irá discotecar na festa de abertura do MixBrasil.

Outro mérito da edição deste ano é obtido, da mesma maneira que na programação, pela lógica de "expandir para conquistar". O festival propaga sua perspectiva no interior paulista, começando pelo Sesc São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O diretor do festival, André Fischer, salienta que, em termos de verba, a organização pôde contar com uma carta na manga desta vez, que foi o aporte vindo de instituições estrangeiras. Uma das fontes foi a Temporada FrançaBrasil 2025.

Ele destacou o pioneirismo do evento ao veicular uma vinheta feita integralmente com inteligência artificial em 2023.

"Foi a primeira produção brasileira [nesses moldes]", acrescentou.

Segundo Fischer, o festival sempre buscou estar em conformidade com ideias vanguardistas. Ao usar o que havia de mais moderno nas ferramentas, entrou na onda das fitas de vídeo e da primeira fase da internet.

Serviço

33ª edição do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade

De 12 a 23 de novembro | São Paulo (SP)

Entrada gratuita

Reserva Cultural, Cinemark e Show do Gongo: R$20 *Para mais informações de valores e horários consulte a bilheteria de cada espaço.

Programação online: Sesc Digital, Spcine Play e IC Play

Site oficial: mixbrasil.org.br

Instagram: @festivalmixbrasil

Facebook: Festival MixBrasil

Threads: festivalmixbrasil

TikTok: mixbrasil

