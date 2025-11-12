SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas em um acidente numa rodovia em Guaratuba, no litoral do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (12).

Houve uma colisão entre duas carretas e uma van. O engavetamento aconteceu no sentido Sul da BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina.

Motorista de um dos caminhões morreu. O veículo teria perdido o freio e colidido contra uma van, que bateu na traseira de outra carreta. O impacto fez com que o caminhão e a van pegassem fogo.

Uma criança e um homem se feriram gravemente. Eles estavam na van, com 15 pessoas, que seguia em direção a Santa Catarina. Todos os outros ocupantes foram atendidos e passam bem, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A van era ocupada por uma família que ia para o parque temático Beto Beto Carrero, no litoral catarinense.

No momento do acidente, apenas uma faixa da rodovia estava liberada para tráfego. O motorista de um caminhão-baú percebeu veículos parados na fila e desviou para as faixas central e direita, que estavam fechadas para obras, ao retornar para a faixa esquerda, que estava liberada, colidiu com a van, que foi projetada contra a mureta de proteção da pista. Na sequência, o caminhão bateu contra uma carreta que estava na frente.

Cabine do caminhão grudou na traseira da carreta. Com o impacto, o caminhão se separou em partes, com o baú sendo arremessado para o lado direito da pista. O motorista da van ficou ferido, mas conseguiu pegar uma faca, cortar o cinto de segurança e resgatar os ocupantes do veículo. A PRF apura as causas da colisão.

Congestionamento foi registrado após o acidente. Há bloqueio no km 662 e uma fila que se estende por 18 quilômetros.

Equipes da concessionária da via e bombeiros atuaram no local. Corpo de Bombeiros do Paraná, de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal, o Águia da Polícia Militar de Santa Catarina e a concessionária Arteris Litoral Sul foram acionadas para a ocorrência.