SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta com um falso artefato explosivo bloqueou totalmente as pistas do Rodoanel Mário Covas, no km 44, sentido Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O fechamento da via durou das 5h até por volta de 10h10 desta quarta-feira (12).

O motorista passou mais de 4 horas com as mãos amarradas e com a falsa bomba ao lado, próximo ao banco do passageiro. Ele foi resgatado às 9h15 e atendido por socorristas da SPMar, concessionária que administra o Rodoanel.

Segundo a polícia, o condutor afirmou que foi sequestrado e que os criminosos o obrigaram a atravessar a carreta na pista. O bando teria amarrado os falsos explosivos ao seu corpo antes de fugir.

O Centro de Comunicação da Polícia Militar chegou a cogitar que se tratava de um surto, mas essa possibilidade foi descartada.

As polícias Militar e a Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram ao local. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) chegaram por volta das 8h15, levados pelo helicóptero Águia da PM.

Um policial usando roupas especiais para protegê-lo de explosão aproximou-se do veículo às 9h15, conversou com o motorista e o retirou do veículo. Bastante nervoso, o condutor desmaiou e foi carregado por PMs até uma maca, onde foi atendido por médicos da concessionária.

Ele foi medicado e passa bem, segundo a SPMar, e será encaminhado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Agentes do Gate entraram na cabine do caminhão para averiguar se o artefato é um explosivo e providenciar a retirada do material. Um cão farejador participa do trabalho.

O Gate descartou que se tratava de um explosivo.

O caminhão, que estava vazio, foi colocado no acostamento da via.

Segundo a concessionária, a carreta saiu do estado do Acre com destino a São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O vidro dianteiro do caminhão apresenta marcas de estilhaços.

Em razão do congestionamento, diversos motoristas desceram e ficaram fora de seus veículos.

O bloqueio do tráfego no Rodoanel causou reflexos no trânsito da capital paulista, que registrou mais de 640 km de lentidão nessa manhã.

A carreta pertence à empresa Sitrex, especializada no transporte rodoviário internacional. A companhia foi procurada, mas não respondeu até o momento.