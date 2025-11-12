SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete presos apontados como líderes do CV (Comando Vermelho) no Rio de Janeiro começaram a ser transferidos para presídios federais, após determinação da Justiça. Decisão veio após a operação policial mais letal do país, que deixou 121 mortos no estado.

Transferência dos presos ao sistema penitenciário federal foi determinada pela Vara de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão foi tomada pelo juiz titular da VEP, Rafael Estrela Nóbrega e a informação sobre a transferência foi dada ao UOL por uma fonte ligada ao sistema penal do Rio de Janeiro.

O presídio para o qual eles foram levados não foi informado, mas os apenados foram colocados em aviões para duas unidades federais diferentes. Os presos estavam em presídio de segurança máxima do estado do Rio até serem transferidos. O UOL buscou a SEAP e, em nota, a pasta divulgou apenas que "os locais de custódia no Sistema Penitenciário Federal serão definidos após análise técnica e de inteligência, ainda em andamento".

Juiz do TJ-RJ decidiu pela transferência de sete deles. São eles:

Roberto de Souza Brito (Irmão Metralha) - condenado a mais de 50 anos de prisão;

Arnaldo da Silva Dias (Naldinho) - condenado a mais de 80 anos de prisão;

Alexander de Jesus Carlos (Choque ou Coroa) - condenado a mais de 30 anos de prisão;

Marco Antônio Pereira Firmino (My Thor) - condenado a mais de 35 anos de prisão;

Fabrício de Melo de Jesus (Bichinho) - condenado a mais de 65 anos de prisão;

Carlos Vinícius Lírio da Silva (Cabeça de Sabão) - condenado a mais de 60 anos de prisão;

Eliezer Miranda Joaquim (Criam) - condenado a mais de 100 anos de prisão.

Atualmente, Rio de Janeiro tem 59 custodiados de alta periculosidade no sistema federal. Os dados são da Senappen, que aponta o RJ como o segundo estado com mais presos sob custódia da União.

GOVERNO PEDIU A TRANSFERÊNCIA DE 10

Governo do Rio havia pedido ao Ministério da Justiça o envio de 10 líderes do CV para presídios federais. A Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), responsável pela análise técnica e execução das remoções, confirmou ao UOL a solicitação de vagas em penitenciárias federais para transferência de presos de alta periculosidade.

Outros três presos incluídos na lista do governo fluminense ainda aguardam decisão sobre transferência. São eles: Wagner Teixeira Carlos, conhecido como Bigode ou Waguinho de Cabo Frio), Leonardo Farinazzo Pampuri, o "Léo Barrão", e o cabo da Marinha Rian Maurício Tavares Mota.

Juiz pediu mais informações à Secretaria da Polícia Civil para fundamentar transferência de "Bigode" e "Léo Barrão". Agora, a pasta fluminense tem cinco dias para encaminhar as respostas requeridas pela VEP. Já em relação ao cabo da Marinha, o TJ informou que seu processo está sob juízo competente para julgar "Ocrim" ? crimes praticados por organizações criminosas ?, e ainda pendente de julgamento. Ele foi preso e acusado de operar drones para o Comando Vermelho.

INFLUENTES DE DENTRO DO PRESPIDIO

Grupo dava ordens de dentro das cadeias, segundo governo do Rio. Em sua decisão, que acatou o pedido da gestão fluminense, o juiz titular da VEP, Rafael Estrela Nóbrega, justificou: "É dever deste juízo preservar o interesse coletivo sobre o individual, especialmente diante de risco real de reincidência e coordenação de práticas criminosas a partir do cárcere, situação que agrava a insegurança social e desafia a autoridade estatal".

"A inclusão em estabelecimento federal de segurança máxima visa, precisamente, a interromper a comunicação ilícita entre o preso e sua organização criminosa, garantindo a segregação qualificada e restabelecendo a efetividade da função preventiva e repressiva da pena", disse Rafael Estrela Nóbrega, da VEP (Vara de Execuções Penais), do TJ-RJ.