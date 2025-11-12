SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa transportando 20 pistolas de São Paulo para o Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (11).

Suspeita estava dentro de ônibus interestadual levando armas que foram coletadas no bairro do Brás. As pistolas semiautomáticas, retiradas do centro da capital paulista, foram encontradas durante checagem no posto fiscal de Nhangapi, na cidade de Itatiaia, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Armas estavam dentro de almofadas em duas caixas de papelão levadas no bagageiro do ônibus. Segundo a PCERJ, os policiais desconfiaram do peso das caixas e resolveram abrir as almofadas, encontrando as armas e 63 carregadores.

Pistolas seriam destinadas ao Complexo do Alemão e a apreensão ainda faz parte da "Operação Contenção", que deixou 121 mortos, segundo a polícia. Em nota, o órgão informou que a rota das armas foi identificada durante as investigações sobre atuação do Comando Vermelho na capital fluminense.

Após chegar ao Rio, armas seriam entregues a um motorista de aplicativo que seguiria para o Alemão. A mulher teria sido contratada por intermediários para fazer o transporte das armas.

Agora, polícia busca os responsáveis por fazer a compra e a distribuição das armas. O nome da mulher presa em flagrante não foi divulgado e o UOL não conseguiu até o momento contato com a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.