SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma candidata no Enem 2025 viveu uma situação inusitada no último domingo (9). Durante a prova de ciências humanas, a jornalista Thais Borges, de Salvador, percebeu que o texto usado em uma das questões era uma reportagem escrita por ela mesma.

A descoberta aconteceu na questão 48 da prova branca. Thais conta que já havia feito mais da metade da prova quando se deparou com o nome do veículo onde trabalha. "Eu vi 'Universidade Federal da Bahia' e achei curioso, porque já tinham aparecido outras referências à UFBA. Aí li o comando, voltei para a referência e vi o nome do jornal em que eu trabalho. Opa! E aí, quando eu vi o meu nome, rapaz, foi muito estranho", contou ao UOL.

"Eu queria rir, eu queria falar com alguém do lado e não podia. Eu comecei a tremer, porque eu sempre quis [isso]. Eu não sei explicar a emoção que eu senti me vendo na prova", disse Thais Borges.

A jornalista ficou tão nervosa que precisou pular a questão. "Eu não consegui responder na hora. Fiquei muito nervosa. Li e pensei: 'é meu texto mesmo? O que está acontecendo?'", lembrou. "Por sorte, eu já tinha feito uma boa parte da prova. Mas precisei parar, respirar, ficar uns três, quatro minutos digerindo."

O texto usado pelo Enem foi publicado em 2021. Thais se recorda com clareza da apuração. "Eu lembro da entrevista, lembro do contexto. Era uma pauta que poderia ter saído em qualquer veículo do Brasil, porque o tema era nacional. Coube perfeitamente ali. Não é algo regional, é um tema que qualquer estudante do país poderia compreender."

A surpresa veio acompanhada de uma pressão extra. "Meu Deus, você vai errar essa questão?", pensou. "O comando dizia 'de acordo com o texto', então era sobre o que eu mesma escrevi. Eu tinha obrigação de acertar. Espero que tenha acertado... Pelos gabaritos extraoficiais, sim, mas só quinta-feira para ter certeza [quando sai o gabarito oficial]. Se não acertei, tudo bem ? o momento já valeu a pena."

Thais se divertiu com as brincadeiras na internet. "Todo mundo falando: 'você vai ser que nem Caetano'. Eu dizia: 'gente, vira essa boca pra lá! Caetano é Caetano, eu não sou ninguém. Ele pode errar, eu não posso.'" A jornalista faz referência a um episódio na edição do ano passado do exame, quando o cantor baiano não acertou uma questão que citava duas músicas suas.

Para ela, ver um texto próprio no Enem foi a realização de um sonho antigo. "Eu sempre quis me ver numa prova. Sempre tive esse desejo. Mas nunca imaginei que seria no Enem, a maior prova do Brasil. Achei que, se acontecesse, seria numa prova daqui da Bahia, mas não ?foi nacional."

A jornalista, que tem 13 anos de carreira, diz que a experiência teve um significado profundo. "Essa é seguramente a maior audiência da minha vida como jornalista. Acho que nunca fui tão lida quanto na prova do Enem. É como se o exame dissesse que o seu texto teve relevância, que foi de interesse público, que gerou impacto. Isso é o que todo jornalista quer: ser lido e fazer diferença."

Thais também explicou que o Inep não entrou em contato antes de usar o texto. "Ninguém me pediu autorização. É como citar uma reportagem num artigo ou dissertação, sem fim comercial. O Enem não tem esse tipo de propósito, então não há problema", explicou.

O episódio viralizou nas redes sociais, e o vídeo em que ela contou o caso já acumula milhares de visualizações no TikTok. "Eu fiquei muito feliz. Valeu, Inep, vocês realizaram o meu sonho nesta quarta-feira (12). Já posso dar check em mais uma coisinha da minha carreira jornalística", disse no vídeo.