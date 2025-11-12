As provas foram realizadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o país.

Os candidatos devem acessar as notas finais e os gabaritos definitivos no site da FGV.

Somente seguem para a prova discursiva, a segunda etapa do processo seletivo, os candidatos que obtiverem na prova objetiva as notas mínimas necessárias para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de concorrência.

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas localidades da primeira fase.



Outras convocações

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas também estão sendo convocados nesta quarta-feira (12) para realizar os procedimentos de verificação da condição declarada no momento de inscrição. As cotas previstas na legislação brasileira são para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Nesta mesma data, também serão convocados para enviar títulos para avaliação aqueles candidatos que concorrem a determinados cargos do CNU 2025.

A documentação, por exemplo de conclusão de uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, deverá ser enviada via up-load, entre esta quinta-feira (13) e 19 de novembro.

Notas finais da prova objetiva

Para saber a nota final na prova objetiva, os candidatos podem acessar a Página de Acompanhamento do concurso no site da FGV, banca examinadora do certame, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha individual da plataforma Gov.br.

Em todos os resultados individuais, os candidatos poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova (aprovado ou eliminado) e a classificação para as fases 2, 3 e 4, quando for o caso.

O MGI informa que foi disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova.

Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição da própria nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Além disso, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático, no caso das provas de conhecimentos específicos dos blocos 1 a 7, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático.

No caso do bloco 8, o candidato verá a quantidade de acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, matemática, saúde, e o total de acertos. No caso do bloco 9, constarão os acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, regulação e agências reguladoras, e o total de acertos.

Página de Acompanhamento

Na Página de Acompanhamento o candidato pode conferir informações sobre os gabaritos definitivos das provas objetivas; as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas; os espelhos do seu próprio cartão-resposta; os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos; e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

Fases

De acordo com edital de abertura do CNU 2025, a prova discursiva, em 7 de dezembro, corresponde à segunda etapa do CNU.

Os candidatos aprovados ainda poderão passar pela fase 3, de avaliação de títulos, quando for um requisito previsto no cargo/especialidade.

Há a fase 4, que abrange procedimentos para vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.

CNU 2025

A segunda edição do CNU, apelidado de Enem dos Concursos, oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal.

Do total de vagas, são 3.144 para nível superior e as demais 508 são de nível intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.

