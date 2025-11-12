RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (11) uma mulher sob suspeita de transportar 30 pistolas semiautomáticas em um ônibus de turismo que saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro. O destino das armas, segundo a polícia, era o complexo do Alemão.

O nome da mulher não foi divulgado, e a polícia não informou se ela constituiu defesa.

As pistolas estavam escondidas em três caixas de papelão com seis almofadas. O peso das almofadas, segundo a Polícia Civil, levantou suspeitas.

Além das 30 pistolas semiautomáticas, agentes também encontraram 63 carregadores embalados e escondidos no interior das almofadas.

A investigação apontou que a suspeita foi contratada por uma intermediária. O carregamento tinha origem no bairro do Brás, na capital paulista. No Rio, um motorista de aplicativo entraria em contato com a mulher para recolher as caixas e transportá-las ao complexo do Alemão, dominado pelo Comando Vermelho, ainda segundo a polícia.

O ônibus de turismo foi interceptado no posto fiscal de Nhangapi da rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no sul fluminense, a 174 km da capital.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) e da 17ª DP (São Cristóvão) monitoravam havia mais de uma semana possíveis rotas de envio de armamentos.

A operação de intercepção faz parte da Contenção, ação que deixou 121 mortos no dia 28 de outubro nos complexos da Penha e Alemão.