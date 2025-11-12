SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná volta a ter possibilidade de tempestades nesta quarta-feira (12), após três tornados devastarem cidades do estado na semana passada.
Fortes chuvas podem atingir 361 cidades paranaenses. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Do total, 98 cidades estão em alerta laranja, de perigo. Elas podem registrar 100 mm de chuva em 24 horas, com rajadas de vento de até 100 km/h.
Outras cidades com alerta amarelo, que significa perigo potencial, podem ter chuvas de até 50 mm no dia. Ainda de acordo com o Inmet, há a previsão de ventos de até 60 km/h nestes locais. Há a possiblidade de queda de granizo pelo estado.
O alerta laranja fica em vigor até 23h59 desta quarta-feira (12), e o amarelo, até as 21h.
Apesar disso, tempestades não devem ser semelhantes ao registrado na última semana no Paraná, com a incidência de tornados. Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as tempestades que colocam o estado em observação devem ocorrer nas regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste, Sul e Centro-sul paranaenses. Demais regiões têm risco baixo.
Teremos chuva e trovoadas já na madrugada no Oeste e Sudoeste, e ao longo do dia o tempo muda rapidamente nas outras regiões do Estado, mas esperamos volumes com menor intensidade do que foi a última passagem de frente fria. Mesmo assim, é importante acompanhar os avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado.Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar
Cidades em alerta laranja, segundo o Inmet:
Altônia
Alto Paraíso
Alto Paraná
Alvorada do Sul
Amaporã
Ângulo
Astorga
Atalaia
Cafeara
Cafezal do Sul
Centenário do Sul
Cianorte
Cidade Gaúcha
Colorado
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Diamante do Norte
Douradina
Doutor Camargo
Esperança Nova
Floraí
Floresta
Florestópolis
Flórida
Guairaçá
Guaporema
Guaraci
Icaraíma
Iguaraçu
Inajá
Indianópolis
Iporã
Itaguajé
Itaúna do Sul
Ivaté
Ivatuba
Jaguapitã
Japurá
Jardim Olinda
Jussara
Loanda
Lobato
Lupionópolis
Mandaguaçu
Maria Helena
Marialva
Marilena
Maringá
Mirador
Miraselva
Munhoz de Melo
Nossa Senhora das Graças
Nova Aliança do Ivaí
Nova Esperança
Nova Londrina
Nova Olímpia
Ourizona
Paiçandu
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranapoema
Paranavaí
Perobal
Pérola
Planaltina do Paraná
Porecatu
Porto Rico
Presidente Bernardes
Presidente Castelo Branco
Presidente Epitácio
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Querência do Norte
Rondon
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Fé
Santa Inês
Santa Isabel do Ivaí
Santa Mônica
Santo Antônio do Caiuá
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí
São João do Caiuá
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São Manoel do Paraná
São Pedro do Paraná
São Tomé
Tamboara
Tapejara
Tapira
Terra Boa
Terra Rica
Terra Roxa
Tuneiras do Oeste
Umuarama
Uniflor
Xambrê
Abatiá
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Paraíso
Alto Paraná
Alto Piquiri
Alvorada do Sul
Amaporã
Ampére
Anahy
Andirá
Ângulo
Antônio Olinto
Apucarana
Arapongas
Arapoti
Arapuã
Araruna
Ariranha do Ivaí
Assaí
Assis Chateaubriand
Astorga
Atalaia
Bandeirantes
Barbosa Ferraz
Barracão
Barra do Jacaré
Bela Vista da Caroba
Bela Vista do Paraíso
Bituruna
Boa Esperança
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Ventura de São Roque
Boa Vista da Aparecida
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Bom Sucesso do Sul
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafeara
Cafelândia
Cafezal do Sul
Califórnia
Cambará
Cambé
Cambira
Campina da Lagoa
Campina do Simão
Campo Bonito
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Candói
Cantagalo
Capanema
Capitão Leônidas Marques
Carambeí
Carlópolis
Cascavel
Castro
Catanduvas
Centenário do Sul
Céu Azul
Chopinzinho
Cianorte
Cidade Gaúcha
Clevelândia
Colorado
Congonhinhas
Conselheiro Mairinck
Corbélia
Cornélio Procópio
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Cruz Machado
Cruzmaltina
Curiúva
Diamante D'Oeste
Diamante do Norte
Diamante do Sul
Dois Vizinhos
Douradina
Doutor Camargo
Enéas Marques
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Faxinal
Fênix
Fernandes Pinheiro
Figueira
Floraí
Flor da Serra do Sul
Floresta
Florestópolis
Flórida
Formosa do Oeste
Foz do Iguaçu
Foz do Jordão
Francisco Alves
Francisco Beltrão
General Carneiro
Godoy Moreira
Goioerê
Goioxim
Grandes Rios
Guaíra
Guairaçá
Guamiranga
Guapirama
Guaporema
Guaraci
Guaraniaçu
Guarapuava
Honório Serpa
Ibaiti
Ibema
Ibiporã
Icaraíma
Iguaraçu
Iguatu
Imbaú
Imbituva
Inácio Martins
Inajá
Indianópolis
Ipiranga
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itaguajé
Itaipulândia
Itambaracá
Itambé
Itapejara d'Oeste
Itaúna do Sul
Ivaí
Ivaiporã
Ivaté
Ivatuba
Jaboti
Jacarezinho
Jaguapitã
Jaguariaíva
Jandaia do Sul
Janiópolis
Japira
Japurá
Jardim Alegre
Jardim Olinda
Jataizinho
Jesuítas
Joaquim Távora
Jundiaí do Sul
Juranda
Jussara
Kaloré
Lapa
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Leópolis
Lidianópolis
Lindoeste
Loanda
Lobato
Londrina
Luiziana
Lunardelli
Lupionópolis
Mallet
Mamborê
Mandaguaçu
Mandaguari
Manfrinópolis
Mangueirinha
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Marialva
Marilândia do Sul
Marilena
Mariluz
Maringá
Mariópolis
Maripá
Marmeleiro
Marquinho
Marumbi
Matelândia
Mato Rico
Mauá da Serra
Medianeira
Mercedes
Mirador
Miraselva
Missal
Moreira Sales
Munhoz de Melo
Nossa Senhora das Graças
Nova Aliança do Ivaí
Nova América da Colina
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Fátima
Nova Laranjeiras
Nova Londrina
Nova Olímpia
Nova Prata do Iguaçu
Nova Santa Bárbara
Nova Santa Rosa
Nova Tebas
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Ouro Verde do Oeste
Paiçandu
Palmas
Palmeira
Palmital
Palotina
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranapoema
Paranavaí
Pato Bragado
Pato Branco
Paula Freitas
Paulo Frontin
Peabiru
Perobal
Pérola
Pérola d'Oeste
Pinhalão
Pinhal de São Bento
Pinhão
Piraí do Sul
Pitanga
Pitangueiras
Planaltina do Paraná
Planalto
Ponta Grossa
Porecatu
Porto Amazonas
Porto Barreiro
Porto Rico
Porto Vitória
Prado Ferreira
Pranchita
Presidente Castelo Branco
Primeiro de Maio
Prudentópolis
Quarto Centenário
Quatiguá
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Querência do Norte
Quinta do Sol
Ramilândia
Rancho Alegre
Rancho Alegre D'Oeste
Realeza
Rebouças
Renascença
Reserva
Reserva do Iguaçu
Ribeirão Claro
Ribeirão do Pinhal
Rio Azul
Rio Bom
Rio Bonito do Iguaçu
Rio Branco do Ivaí
Rolândia
Roncador
Rondon
Rosário do Ivaí
Sabáudia
Salgado Filho
Salto do Itararé
Salto do Lontra
Santa Amélia
Santa Cecília do Pavão
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Fé
Santa Helena
Santa Inês
Santa Isabel do Ivaí
Santa Izabel do Oeste
Santa Lúcia
Santa Maria do Oeste
Santa Mariana
Santa Mônica
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio da Platina
Santo Antônio do Caiuá
Santo Antônio do Paraíso
Santo Antônio do Sudoeste
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí
São Jerônimo da Serra
São João
São João do Caiuá
São João do Ivaí
São João do Triunfo
São Jorge d'Oeste
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São José das Palmeiras
São Manoel do Paraná
São Mateus do Sul
São Miguel do Iguaçu
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Ivaí
São Pedro do Paraná
São Sebastião da Amoreira
São Tomé
Sapopema
Sarandi
Saudade do Iguaçu
Serranópolis do Iguaçu
Sertaneja
Sertanópolis
Siqueira Campos
Sulina
Tamarana
Tamboara
Tapejara
Tapira
Teixeira Soares
Telêmaco Borba
Terra Boa
Terra Rica
Terra Roxa
Tibagi
Toledo
Tomazina
Três Barras do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Turvo
Ubiratã
Umuarama
União da Vitória
Uniflor
Uraí
Ventania
Vera Cruz do Oeste
Verê
Virmond
Vitorino
Wenceslau Braz
Xambrê