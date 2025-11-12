SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paraná volta a ter possibilidade de tempestades nesta quarta-feira (12), após três tornados devastarem cidades do estado na semana passada.

Fortes chuvas podem atingir 361 cidades paranaenses. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Do total, 98 cidades estão em alerta laranja, de perigo. Elas podem registrar 100 mm de chuva em 24 horas, com rajadas de vento de até 100 km/h.

Outras cidades com alerta amarelo, que significa perigo potencial, podem ter chuvas de até 50 mm no dia. Ainda de acordo com o Inmet, há a previsão de ventos de até 60 km/h nestes locais. Há a possiblidade de queda de granizo pelo estado.

O alerta laranja fica em vigor até 23h59 desta quarta-feira (12), e o amarelo, até as 21h.

Apesar disso, tempestades não devem ser semelhantes ao registrado na última semana no Paraná, com a incidência de tornados. Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as tempestades que colocam o estado em observação devem ocorrer nas regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste, Sul e Centro-sul paranaenses. Demais regiões têm risco baixo.

Teremos chuva e trovoadas já na madrugada no Oeste e Sudoeste, e ao longo do dia o tempo muda rapidamente nas outras regiões do Estado, mas esperamos volumes com menor intensidade do que foi a última passagem de frente fria. Mesmo assim, é importante acompanhar os avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado.Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar

Cidades em alerta laranja, segundo o Inmet:

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alvorada do Sul

Amaporã

Ângulo

Astorga

Atalaia

Cafeara

Cafezal do Sul

Centenário do Sul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colorado

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Diamante do Norte

Douradina

Doutor Camargo

Esperança Nova

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Guairaçá

Guaporema

Guaraci

Icaraíma

Iguaraçu

Inajá

Indianópolis

Iporã

Itaguajé

Itaúna do Sul

Ivaté

Ivatuba

Jaguapitã

Japurá

Jardim Olinda

Jussara

Loanda

Lobato

Lupionópolis

Mandaguaçu

Maria Helena

Marialva

Marilena

Maringá

Mirador

Miraselva

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova Esperança

Nova Londrina

Nova Olímpia

Ourizona

Paiçandu

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranapoema

Paranavaí

Perobal

Pérola

Planaltina do Paraná

Porecatu

Porto Rico

Presidente Bernardes

Presidente Castelo Branco

Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Querência do Norte

Rondon

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Mônica

Santo Antônio do Caiuá

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São João do Caiuá

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São Manoel do Paraná

São Pedro do Paraná

São Tomé

Tamboara

Tapejara

Tapira

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tuneiras do Oeste

Umuarama

Uniflor

Xambrê

