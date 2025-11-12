SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um comportamento curioso e inusitado vem chamando atenção de pesquisadores na costa norte da Austrália Ocidental. Golfinhos-jubarte machos foram vistos nadando com esponjas marinhas sobre a cabeça, como se usassem chapéus coloridos, em uma aparente tentativa de conquistar as fêmeas.

Cenas foram registradas por cientistas do Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações (DBCA), na região do Arquipélago de Dampier, próximo à Península de Burrup. O fenômeno, segundo os especialistas, ocorre durante o período de acasalamento e tem caráter de exibição.

"Os golfinhos-jubarte machos usam esponjas marinhas sobre a cabeça como uma oferta para cortejar as fêmeas, algo parecido com oferecer um buquê de flores", disse a DBCA, em publicação no Instagram.

A bióloga marinha Holly Raudino, pesquisadora sênior do DBCA, confirmou que o comportamento é restrito a uma pequena faixa da costa australiana. "As esponjas têm formatos, tamanhos e cores diferentes, mas tudo parece acontecer apenas nessa região específica", disse à ABC News.

CONTEXTO SOCIAL E SEXUAL

O gesto, que parece um simples capricho estético, tem um contexto social e sexual importante. As fêmeas observam os machos desfilando com os adereços antes de escolher parceiros, o que pode indicar uma forma de comunicação simbólica e cortejo dentro da espécie.

O golfinho-jubarte australiano (Sousa sahulensis) foi reconhecido como uma espécie distinta em 2014. Atualmente é classificado como "vulnerável", com uma população estimada em menos de 10 mil adultos, segundo o DBCA.

Além do comportamento de "moda", os cientistas destacam que a espécie enfrenta ameaças sérias. Perda de habitat e degradação ambiental, causadas pela expansão das atividades industriais nas regiões costeiras do norte do país, estão entre as principais. "É uma população muito pequena e importante", reforçou Raudino.

Espécie inteligente e criativa. O registro dos "chapéus de esponja" também ajuda a reforçar o papel dos golfinhos como animais astutos, capazes de desenvolver comportamentos específicos para cada contexto.