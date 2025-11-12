BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire criticou, nesta quarta-feira (12), os projetos de petróleo na amazônia e da construção da ferrovia de 933 km que ligará Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA), conhecido como ferrogrão.

A liderança indígena concedeu uma entrevista coletiva durante uma barqueata organizada por organizaçõesda sociedade civil. Cerca de 150 embarcações com aproximadamente 5.000 pessoas participaram do ato, segundo a organização.

"Eu já conversei com o presidente Lula para ele não perfurar poço de petróleo na amazônia e nem construir ferrogrão. Falei também para o presidente Macron aqui em Belém. E vou continuar cobrando", disse o cacique.