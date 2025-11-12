BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, se encontraram rapidamente nos corredores da COP30, nesta quarta-feira (12).

Os dois conversaram por alguns minutos e exaltaram o acordo entre as duas partes em prol do mercado de carbono e da transição energética.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a aliança foi selada em plena Assembleia-Geral da ONU em Nova York, em um drible ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que boicota as negociações climáticas.

No encontro desta quarta em que celebraram o acontecimento também estava presente o secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell.