SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sistema desenvolvido por um consórcio internacional liderado por instituições brasileiras está ajudando a monitorar, em tempo real, os impactos do calor extremo em comunidades vulneráveis da Amazônia e do Semiárido nordestino. Os protótipos estão sendo apresentados na COP30, em Belém.

A iniciativa faz parte do projeto Harmonize, que reúne a Fiocruz, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o Supercomputador de Barcelona, e parceiros da Colômbia, Peru e República Dominicana.

O objetivo é criar uma infraestrutura digital de baixo custo capaz de acompanhar as variações climáticas e seus reflexos na saúde da população. O sistema integra dados de drones, sensores meteorológicos, imagens de satélite e indicadores socioeconômicos e sanitários. Com isso, permite mapear riscos, orientar ações preventivas e fortalecer a resiliência das comunidades que vivem nas regiões mais afetadas pelas mudanças do clima.

No Brasil, as atividades se concentram em quatro municípios-piloto: Patos e Mãe d'Água, no Semiárido da Paraíba, e Cametá e Mocajuba, no interior do Pará. Nessas localidades, o sistema cruza informações de temperatura, umidade, precipitação, níveis dos rios, radiação solar e internações hospitalares.

Os dados são usados para detectar padrões e antecipar situações de risco à saúde pública, como surtos de doenças agravadas pelo calor.

Um dos resultados mais visíveis do projeto é o índice de quentura, um indicador que combina temperatura e umidade para medir o nível de desconforto térmicos e os riscos à saúde associados às ondas de calor.

A aplicação, disponível em plataforma digital, tem interface interativa e simples, com mapas, gráficos e painéis que mostram em tempo quase real a relação entre variáveis climáticas e indicadores de saúde. A ferramenta é voltada a gestores públicos, profissionais da saúde e pesquisadores, mas também pode ser utilizada por qualquer cidadão interessado em acompanhar as condições de calor na sua região.