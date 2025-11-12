SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de uma carreta que bloqueou por cinco horas o Rodoanel na manhã desta quarta-feira (12) teve um quadro de estresse pós-traumático, desmaiou após ser resgatado e foi levado a um hospital, informou a Polícia Militar de São Paulo.

Homem estava tão abalado que precisou ser convencido por um policial a sair do veículo após alguns minutos de conversa. A informação foi dada pelo comandante do Batalhão de Choque da PM, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, ao canal GloboNews.

Ele, que estava sentado e amarrado desde as 5h30, desmaiou no momento em que saiu do caminhão, às 9h21. Após o desmaio, o homem recebeu primeiros socorros e foi colocado em uma maca por agentes da PM e por socorristas da concessionária SPMar.

Apesar de ter sido levado ao hospital, o caminhoneiro não tinha ferimentos aparentes. O UOL buscou o Hospital Geral de Itapecerica da Serra para saber qual é o estado de saúde do homem, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento.

Estado de estresse pós-traumático após o assalto fez com que policiais levantassem a hipótese de que o homem estivesse em surto. A primeira ocorrência registrada pela PM aponta que o homem apresentou "falas desconexas" ao narrar que tinha sido vítima de um assalto.

Análise feita no caminhão, porém, fez com que polícia descartasse essa possibilidade e que passasse a investigar o caso como um crime. O fato de que o motorista estava amarrado e o para-brisa quebrado, possivelmente após uma pedrada, foram alguns dos elementos que "inocentaram" o caminhoneiro aos olhos da polícia. Ninguém foi preso até o momento.

Imagens de câmeras próximas à rodovia serão analisadas para entender a dinâmica do crime, já que o estado emocional do caminhoneiro não permitiu um depoimento preciso. A polícia tenta entender se o homem foi vítima somente de um sequestro, ou se houve crime de roubo de carga. O caminhão estava sem carga no momento em que a polícia chegou ao local.

ARTEFATO AMARRADO EM HOMEM NÃO ERA BOMBA

Drone e raio-x foram usados pelo Gate (Grupo de Operações Táticas da PM) para constatar que o objeto abandonado não tinha risco de explodir. A SSP não disse do que era feito o simulacro.

Cão farejador foi colocado na cabine do caminhão para analisar se havia algum explosivo em outra parte do veículo. Segundo a PMESP, o caminhão foi manejado após a certeza de que não havia nenhum material de risco no carro.

Caminhão foi atravessado na pista para dificultar a chegada das forças de segurança, acredita a PM. "Eles fazem isso para dificultar a chegada das equipes de segurança. Com o trânsito parado, as equipes acabam demorando mais para chegar", disse o porta-voz da PM, Leonardo Simões, à GloboNews.

A carreta ficou atravessada no km 44 do Rodoanel, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por quase cinco horas. O bloqueio levou a 20 quilômetros de congestionamento na manhã desta quarta-feira (12).

Pista ficou fechada nos dois sentidos por uma hora para atuação do Grupo de Ações Táticas Especiais, que retirou o motorista e a suposta bomba do caminhão. Com traje especial antibombas, um policial do Gate resgatou o caminhoneiro às 9h20. O artefato foi retirado às 10h e, depois disso, a carreta passou a ser manejada na via.