RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um casal foi resgatado após desabamento de casas em Cajazeiras 2, em Salvador, que enfrenta fortes chuvas desde a noite desta terça-feira (11).

As vítimas estavam soterradas e foram socorridas com consciência pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para um hospital da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde até o momento. Uma cadela que pertence ao casal também foi resgatada, sem ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do município e da limpeza urbana atuam na localidade.

De acordo com a prefeitura, Salvador registrou 128 milímetros de chuva em um intervalo de 12 horas, acumulado superior à média histórica prevista para todo o mês de novembro (108,2 mm), segundo a estação de referência em Ondina. Com isso, ruas ficaram alagadas.

Há riscos de novos deslizamentos na região de Cajazeiras 2. Por isso, outras cinco casas foram interditadas temporariamente. De acordo com a prefeitura, um auxílio aluguel temporário de R$ 400 será expedido para moradores desses imóveis.

A localidade onde mais choveu foi Nova Brasília, com 157,6 mm em 24 horas, segundo a gestão local. A previsão é de que a chuva volte a se intensificar à noite e na madrugada de quinta-feira (13).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a situação é ocasionada pelo fenômeno La Niña. Ao todo, 147 cidades da Bahia estão sob alerta do instituto para chuvas intensas e perigo potencial relacionado ao acumulado de chuva. Há possibilidade de rajadas de vento de até 45 km/h.