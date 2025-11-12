SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tráfego no Rodoanel Mário Covas foi liberado, por volta das 10h10 desta quarta-feira (12), após passar cinco horas bloqueado por um caminhão com uma falsa bomba. O congestionamento passou dos 20 km nos dois sentidos durante a manhã, enquanto estava bloqueado, mas foi normalizado por volta de meio-dia, 7 horas após o início da ocorrência.

De acordo com a SPMar, empresa que administra a via, por volta das 10h30 havia trânsito do km 58 ao 44 da pista interna, que é a mais próxima do centro de São Paulo. E outros 14 km de congestionamento, do km 30 ao 44, da pista externa. O tráfego foi normalizado por volta de meio-dia.

Uma carreta com um falso artefato explosivo bloqueou totalmente as pistas do Rodoanel, no km 44, sentido rodovia Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

O motorista passou mais de quatro horas com as mãos amarradas e com a falsa bomba ao lado, próximo ao banco do passageiro. Ele foi resgatado às 9h15 e atendido por socorristas da SPMar, concessionária que administra o Rodoanel.

Segundo a polícia, o condutor afirmou que foi sequestrado e que os criminosos o obrigaram a atravessar a carreta na pista.

As polícias Militar e a Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram ao local. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) chegaram por volta das 8h15, levados pelo helicóptero Águia da PM.

Um policial usando roupas especiais para protegê-lo de explosão aproximou-se do veículo às 9h15, conversou com o motorista e o retirou do veículo. Bastante nervoso, o condutor desmaiou e foi carregado por PMs até uma maca, onde foi atendido por médicos da concessionária. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Agentes do Gate entraram na cabine do caminhão e descartaram a hipótese de ser um explosivo.

O bloqueio do tráfego no Rodoanel causou reflexos no trânsito da capital paulista, que registrou mais de 640 km de lentidão nessa manhã. Por volta das 11h, a cidade registra 460 km de congestionamentos.