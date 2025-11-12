SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palavras que sempre fizeram parte do nosso vocabulário estão, pouco a pouco, desaparecendo. Com a evolução da língua e das formas de comunicação, muitos termos acabam caindo em desuso, se modificam, são esquecidos ou substituídos por outros mais atuais.

Expressões que eram comuns no dia a dia antigamente hoje quase não aparecem mais no cotidiano. Em geral, sobrevivem em clássicos da literatura, textos religiosos, poemas e recortes que costumam aparecer em vestibulares e exames como o Enem.

Esse fenômeno é conhecido como arcaísmo - o nome dado a palavras, expressões ou formas de linguagem que caíram em desuso.

Ou seja, eram usadas em épocas passadas, mas hoje soam antigas, formais ou até estranhas para o falante moderno. Isso acontece porque a língua é dinâmica e está em constante transformação.

PALAVRAS ANTIGAS QUE ESTÃO DESAPARECENDO

nesta quarta-feira (12) em dia, há pelo menos 50 palavras que causam certo estranhamento quando são ouvidas ou lidas, de acordo com levantamento do Observatório da Língua Portuguesa, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, sediada em Lisboa, Portugal.

Nessas situações, resta recorrer ao dicionário para entender seus significados.

Um exemplo clássico é vitrola. Muitos jovens talvez não saibam o que é, para que serve ou sequer imaginem que ainda exista. Trata-se daquele aparelho antigo que reproduz discos de vinil ? e que fez muito sucesso em décadas passadas.

Por outro lado, expressões de tom negativo também desapareceram do vocabulário de grande parte das pessoas: sacripanta (pessoa desprezível), basbaque (ingênuo), tabefe (tapa, bofetada), quiproquó (confusão, mal-entendido), lambisgoia (mulher antipática) e balela (mentira).

Alguns termos usados para qualidades: janota (pessoa que se veste com elegância) e supimpa (algo muito bom).

Já entre os verbos esquecidos estão: gorar (frustrar, não dar certo), brunir (alisar ou dar brilho, especialmente em tecidos ou metais), asseverar (afirmar) e zoar (no sentido antigo, de produzir som alto).

OUTROS EXEMPLOS DE EXPRESSÕES 'ESQUECIDAS'

Algumas palavras que raramente são usadas hoje soam antigas, mas carregam charme e história. Veja alguns exemplos:

Dondoca - mulher de boa situação social, fútil ou ociosa.

Exemplo: "Todo mundo no bairro a chamava de dondoca por causa das roupas caras e do ar de superioridade."

Carraspana - estado de embriaguez.

Exemplo: "Prometeu nunca mais beber tanto depois daquela carraspana histórica."

Fuzarca - bagunça ou confusão.

Exemplo: "As crianças fizeram uma fuzarca na sala de aula."

Ósculo - palavra formal para "beijo".

Exemplo: "Antes da despedida, trocou com ela um leve ósculo no rosto."

Obséquio - favor ou gentileza.

Exemplo: "Por obséquio, poderia me informar as horas?"

Pachorra - paciência ou calma excessiva.

Exemplo: "Ele teve a pachorra de esperar por duas horas."

Convescote - reunião ao ar livre, semelhante a um piquenique.

Exemplo: "No domingo ensolarado, o grupo organizou um convescote às margens do rio."

Quiçá - talvez, porventura.

Exemplo: "Ela é a melhor aluna da turma, quiçá de toda a escola."

Petiz - criança pequena.

Exemplo: "O petiz corria descalço pelo quintal, rindo sem preocupação alguma."