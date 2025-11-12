CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem é suspeito de abandonar o filho de 7 anos em Maringá, no norte do Paraná, após eles se envolverem em um acidente de trânsito no domingo (9).
De acordo com registros da Polícia Militar, testemunhas disseram que o homem conduzia a moto com uma criança na garupa quando eles bateram em uma caminhonete que estava estacionada em um ponto da avenida Morangueira, no Jardim Tokio.
Moradores que presenciaram o acidente informaram às autoridades que o motorista da moto fugiu após a batida e deixou a criança ferida no local do acidente. O nome do homem não foi divulgado pela PM.
A criança foi atendida no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Ele contou à equipe de socorro que seu pai era o condutor da motocicleta. O Conselho Tutelar foi avisado e acompanha o caso.
A Polícia Militar disse em nota que a motocicleta estava "em situação irregular e foi encaminhada ao pátio do Detran-PR [Departamento de Trânsito do Paraná]".