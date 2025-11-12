SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou, na terça-feira (11), o projeto de lei que extingue a Furp (Fundação para o Remédio Popular "Chopin Tavares de Lima") e transfere suas atribuições para o Instituto Butantan. A nova estrutura será denominada Butantan Farma.

A fusão, elaborada pelo governo estadual, tem como objetivo principal sanar o déficit financeiro da Furp e modernizar a produção de medicamentos destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde) e à rede estadual. A meta é expandir o portfólio de medicamentos estratégicos dos atuais 30 para 100 produtos nos próximos anos.

Questionada pela reportagem, a Furp não se posicionou até a publicação desta matéria. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que a iniciativa visa promover e ampliar o acesso à saúde em todo o Brasil.

O diretor do instituto, Esper Kallás, afirmou que "com a enorme experiência da Furp e seu parque produtivo, somados ao conhecimento e à capacidade do Instituto Butantan em diferentes frentes, como pesquisa, inovação e produção, será possível fortalecer ainda mais o papel do Butantan. É um projeto que vem sendo cuidadosamente elaborado nos últimos dois anos".

O Instituto Butantan atualmente produz vacinas contra gripe (influenza), hepatite A e B, HPV, raiva e DTPa, além de 12 tipos de soros e anticorpos monoclonais, como o adalimumabe, usado no tratamento de diversas doenças inflamatórias crônicas graves.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou que a integração "vai reforçar a capacidade de inovação, desenvolvimento e produção de medicamentos, ampliando e diversificando o portfólio" do sistema público de saúde, de acordo com nota do governo estadual.

A Furp, que já chegou a fabricar cerca de 80 medicamentos, atualmente mantém um portfólio de apenas 30. Com a integração ao Butantan, a previsão é incorporar 35 novos produtos nos próximos cinco anos. Segundo nota do instituto, o plano inclui quatro Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) aprovadas para 2025, além de acordos com empresas privadas para transferência de tecnologia.

A expansão inclui itens de maior exigência tecnológica e críticos ao SUS, com foco em plataformas como oncológicos, antirretrovirais, terapias para doenças raras e negligenciadas, além de tecnologias injetáveis.

A mudança também deve impulsionar as áreas de pesquisa e desenvolvimento do Butantan Farma, abrindo caminho para a descoberta de novos produtos e para a inovação nacional. Além disso, o projeto deve ampliar o atendimento a cidades brasileiras ?atualmente, a Furp atende cerca de 30 municípios, mas já chegou a operar em aproximadamente 600.

No novo modelo, os colaboradores da atual Furp deverão ser mantidos. Com unidades em Guarulhos e Américo Brasiliense, a instituição produz cerca de 400 milhões de unidades farmacêuticas por ano, mas dispõe de capacidade instalada para alcançar até 1 bilhão de unidades anuais.

O portfólio inclui 40 medicamentos registrados na Anvisa, em áreas como HIV/Aids, saúde mental, Alzheimer, antibióticos e imunossupressores.