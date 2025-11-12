SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Doze países lançaram lançaram, nesta quarta (12), terceiro dia da COP30, uma declaração conjunta sobre a integridade da informação sobre mudanças climáticas.

De início, o documento contava com dez assinaturas: Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Espanha, Suécia e Uruguai. Durante uma coletiva de imprensa que marcou o lançamento da carta, o secretário de Políticas Digitais do governo brasileiro, João Brant, afirmou que a Bélgica e a Holanda haviam se juntado ao grupo.

O texto é fruto da Iniciativa Global pela Integridade da Informação Climática, lançada pelo Brasil junto à Unesco na última reunião do G20, no final de 2024.

Os países signatários se comprometem a trabalhar para que os governos criem e implementem políticas alinhadas à integridade da informação sobre clima. Também pedem mais recursos ao fundo de promoção da integridade da informação climática, que é administrado pela Unesco.