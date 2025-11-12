BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Cojovem (Cooperação da Juventude Amazônica pelo Desenvolvimento Sustentável) apresentou nesta quarta-feira uma pesquisa inédita, que revela a percepção e os desafios das juventudes amazônicas diante da crise climática. A apresentação foi na Freezone, espaço paralelo à COP30, em Belém.

O estudo reúne dados e depoimentos de 667 jovens dos nove estados da Amazônia Legal, traçando um panorama sobre vulnerabilidade, identidade e pertencimento.

Os resultados mostram que 78% dos jovens vivem em contextos de conflito territorial, marcados por disputas de terra, desmatamento e violência, e 80% relatam sintomas de ansiedade com o futuro de seus territórios.

A pesquisa foi coordenada pelo pesquisador Pedro Mota, que utilizou metodologias online e presenciais, superando barreiras de conectividade digital na região.

"Esses jovens crescem em meio à luta e à insegurança. Isso afeta sua saúde mental e sua relação com o território", observa o pesquisador.