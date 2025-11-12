BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O Reino Unido ganhou o primeiro Fóssil do Dia dado na COP30, a conferência do clima da ONU, em Belém, no Pará.

Segundo a CAN (Climate Action Network), rede de ONGs que organiza a premiação irônica, o Reino Unido foi escolhido porque estaria bloqueando as tratativas do Programa de Transição Justa.

A CAN diz que o Reino Unido confundiu "gestão" com justiça.

"Essa parece ser uma falha séria de um país que poderia ter sido um campeão da Transição Justa -com exemplos promissores em nível doméstico, como sua nova iniciativa para empregos verdes", diz a CAN. "Ainda há tempo, na COP30, para que o Reino Unido demonstre liderança e apoie um mecanismo global que proporcione melhores condições de vida para todos e não deixe ninguém para trás."

A CAN aponta ainda que o Reino Unido teria se recusado a reconhecer a necessidade de um mecanismo global relacionado à transição justa e afirmado que as estruturas existentes da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, entidade da ONU que, em linhas gerais, é responsável pelas COPs e pela questão climática) são suficientes. A rede de ONGs também diz que o país tentou restringir o alcance da transição justa, insistindo que o tema deveria permanecer como uma questão doméstica dos países.