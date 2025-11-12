BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Cúpula dos Povos, espaço da sociedade civil em paralelo às negociações da COP30, começou nesta quarta-feira (12) em Belém com um funeral simbólico dos combustíveis fósseis seguido por apresentação de carimbó e banho de cheiro.

Após a 'barqueata' com cerca de 150 barcos nesta manhã, representantes de movimentos sociais de indígenas, agricultores, pescadores e povo de terreiro de diferentes estados se reuniram na UFPA (Universidade Federal do Pará) para falar de justiça ambiental.

Os discursos iniciais denunciaram falsas soluções para a crise climática e acordos financeiros sobre a floresta que não envolvem a participação da sociedade civil na COP30.

Representantes de religiões de matriz africana de Belém também reclamaram do desmatamento que antecedeu a cúpula do clima e teria acabado com plantas sagradas.