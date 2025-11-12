CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A volta às aulas na rede estadual de ensino de Rio Bonito do Iguaçu (PR), cidade devastada por um tornado na sexta-feira (7), teve baixa adesão de alunos nesta quarta-feira (12). Das sete escolas estaduais, cinco voltaram a funcionar. Eram esperados 1.047 estudantes nas salas nesta quarta, mas as unidades ficaram esvaziadas.

"Apesar da retomada, a presença de alunos foi reduzida devido ao retorno da chuva e às dificuldades de deslocamento em algumas localidades", afirma o secretário estadual de Educação, Roni Miranda. As chuvas voltaram a Rio Bonito nesta quarta, após quatro dias de sol e calor.

Parte dos alunos das redes estadual e municipal depende do sistema de transporte escolar e a garagem que abriga os ônibus foi um dos locais mais atingidos pelo tornado. O município tem 41 veículos -29 são da frota municipal e 12 de empresas contratadas.

Nesta quarta, a Seed (Secretaria de Estado da Educação) informou à Folha que 14 ônibus de colégios agrícolas da rede estadual chegarão à cidade na sexta-feira (14) para atender a demanda em Rio Bonito.

Pelo calendário divulgado pela Seed, outros 128 estudantes são aguardados para a retomada das aulas no Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos nesta quinta-feira (13). Mas 389 alunos do Colégio Estadual Ludovica Safraider seguem sem previsão de quando poderão voltar ao espaço, que ficou destruído após tornado.

Na rede municipal de ensino, a prefeitura também mantém as atividades suspensas por 20 dias.

Na segunda (10), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou a liberação de R$ 15 milhões para a reconstrução de uma escola e um ginásio da rede municipal que ficaram completamente destruídos.

Outras medidas também foram anunciadas pelo governo federal. Nesta terça (11), o ministério aprovou um plano de trabalho destinando R$ 10,1 milhões para a reconstrução do terminal rodoviário, do barracão de armazenamento de maquinários e do centro cultural da cidade.

Segundo o governo federal, os trabalhadores do município com saldo na conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) também já podem fazer um saque, se desejarem. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00, limitado ao saldo disponível na conta, e o saque pode ser feito até o dia 6 de fevereiro de 2026.

Após o tornado, o governo do Paraná também anunciou a construção de 320 unidades habitacionais de forma emergencial, além de dois auxílios financeiros.

Famílias que tiveram a moradia totalmente destruída receberão R$ 50 mil para serem utilizados exclusivamente na compra de materiais de construção e contratação de serviços de mão de obra. Nos casos de destruição parcial grave, o valor será de R$ 35 mil. Já as residências com danos considerados leves terão direito a R$ 20 mil. O governo estadual prevê um gasto total de R$ 50 milhões.

Engenheiros da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), em parceria com o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e o Ibape-PR (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná), devem concluir nas próximas horas os laudos técnicos produzidos a partir das vistorias feitas nos imóveis após o tornado.

Segundo o governo, os documentos servirão para subsidiar a estimativa financeira dos estragos e orientar o valor do auxílio a ser pago a cada família.

O governo estadual também prevê um repasse de R$ 1.000, por até seis meses, a famílias com renda de até três salários mínimos que tenham perdido total ou parcialmente a moradia. A gestão Ratinho Junior (PSD) acredita que ainda não é possível medir o prejuízo financeiro causado pelo tornado. A Defesa Civil do estado estima que ao menos 80% da estrutura da cidade, que tem cerca de 14 mil habitantes, tenha sofrido danos.

Já a Confederação Nacional de Municípios (CNM) estima que os prejuízos já te riam passado de R$ 114,5 milhões. Isso representa quase todo o orçamento da cidade para o ano de 2025. Na lei orçamentária anual em vigor, a receita prevista é de R$ 126,6 milhões.

De acordo com dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), Rio Bonito do Iguaçu está entre os 16 municípios do Paraná com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) mais baixos, conforme levantamento de 2010.

Com um IDH de 0,629, Rio Bonito do Iguaçu ocupa a posição 384 no ranking com todos os 399 municípios do Paraná. A cidade na pior colocação é Doutor Ulysses, na região metropolitana de Curitiba, com 0,546. A primeira posição é da capital, Curitiba, com 0,823.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), foram registrados três tornados por volta das 18h de sexta em Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito, onde seis pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h. Na zona rural de Guarapuava, um homem morreu.

Nesta quarta, 26 vítimas do tornado seguiam internadas em hospitais da região.

Na terça pela manhã, o número de internados era 20 e a Secretaria de Estado da Saúde explicou que há casos de pacientes que precisaram voltar por conta de infecções em suturas. Também há pessoas que tiveram ferimentos já no processo de reconstrução de imóveis, além de casos de desidratação e pneumonia.