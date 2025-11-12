SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sitrex Transportes, dona da carreta que bloqueou o Rodoanel Mário Covas na manhã desta quarta-feira (12), no caso da falsa ameaça de bomba, afirmou em nota que o motorista de 52 anos cumpriu adequadamente todas as normas exigidas durante a viagem do Peru, para onde foi levar uma carga de explosivos, até São Bernardo do Campo, sede da empresa.

"Cita-se que o motorista cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais e de segurança, notadamente quanto aos horários de descanso e de viagem, e velocidade adequada, informações apuradas através de serviço de monitoramento eletrônico do veículo", destaca a companhia, confirmando que o caminhão estava vazio.

A Sitrex também afirmou que "está irrestritamente focada em prestar atendimento ao nosso colaborador, que está sendo atendido com estado de saúde bom e em processo de recuperação", e elogiou o trabalho realizado pelas autoridades na ocorrência e no suporte ao motorista.

Após ser medicado no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, o condutor prestou depoimento à Polícia Civil e deu mais detalhes do episódio.

Ele contou que havia levado uma carga de explosivos para o Peru e que estava voltando com o caminhão vazio. Ao chegar ao km 41 do rodoanel, o condutor disse que passou a ser perseguido por dois veículos, após uma pedra ser atirada contra o para-brisa da carreta, local em que a polícia encontrou estilhaços.

Quatro quilômetros depois, segundo o relato, o caminhão foi bloqueado e seis homens armados saíram dos carros. Três deles entraram na cabine, amarraram o condutor e o colocaram na parte de trás da boleia do caminhão, na cama. Nesse momento, o motorista disse ter ouvido os criminosos falando que a carreta seria usada para levar armas, que estariam nos veículos deles, para o Rio de Janeiro.

Momentos depois, um representante da empresa teria ligado e os criminosos soltaram o motorista para falar. Ele disse à polícia que tentou fugir, brigando com os homens. Mas foi agredido por eles, amarrado e colocado ao lado da falsa bomba.

O condutor também destacou que o caminhão foi colocado de travessa nas pistas do rodoanel por um dos criminosos, que, segundo ele, não teria experiência com veículos do tipo. O motivo de terem largado o veículo foi o bloqueio realizado remotamente pela empresa.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a Folha teve acesso, o condutor teria entrado em contato com a sua empresa por volta das 5h30 informando que ele teria sido sequestrado e que estava com bombas amarradas no corpo dentro do caminhão. Ele teria falado também que outro motorista da empresa estaria na mesma situação. O representante da companhia, porém, negou esse outro caso.

O delegado Márcio Fruet disse que está apurando a informação de que o motorista estaria com as duas mãos amarradas e teria sido parcialmente liberado por outros caminhoneiros que o auxiliaram. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para confirmar.

Devido à ocorrência, o Rodoanel ficou totalmente fechado das 5h até por volta de 10h10. Nesse tempo, o motorista passou pelo menos quatro horas com as mãos amarradas e com a falsa bomba ao lado, próximo ao banco do passageiro. Ele só foi resgatado às 9h15 e atendido por socorristas da SPMar, concessionária que administra o Rodoanel.

O Gate descartou que se tratava de um explosivo, mas sim um artefato feito com tubos de papelão e fios. O material foi apreendido e enviado para perícia.

Primeiramente, o caminhão foi colocado no acostamento da via e depois removido por um funcionário da empresa, mas seria levado para a delegacia.

