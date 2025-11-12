RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (12) em Iporã, no noroeste do Paraná, suspeito de matar Danilo Roger Bido Ferreira, 32, encontrado com 18 facadas em uma estrada rural no dia 31 de agosto.

Segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado, o homem confessou o crime e disse ser um serial killer, responsável por outros três homicídios na cidade neste ano. Ele afirmou em depoimento que as vítimas não foram escolhidas por motivos específicos e que "só matava por matar".

A prisão representa uma reviravolta no caso. Em outubro, um amigo da vítima, de 24 anos, havia sido preso temporariamente por suspeita de envolvimento no assassinato, mas foi solto após a polícia identificar o novo autor e não encontrar provas que o ligassem à morte de Danilo.

A Polícia Civil não divulgou os nomes do amigo da vítima que havia sido preso, nem do novo suspeito.

Danilo morreu na madrugada do dia 31 de agosto. Segundo familiares, ele saiu de casa de pijama dizendo à mãe que iria buscar um carregador de celular na casa de uma amiga. Seu corpo foi encontrado horas depois em uma estrada rural do município. O laudo da Polícia Científica indicou que ele foi atingido por 18 facadas.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro suspeito havia sido preso em 10 de outubro após análise de registros de celular e de troca de mensagens, além de depoimentos que indicavam que a vítima e o investigado mantinham um vínculo pessoal. Também de acordo com a investigação, o celular do então suspeito teve as conversas do fim de semana do crime apagadas.

Durante o interrogatório, o primeiro preso ficou em silêncio e não apresentou nenhuma manifestação de inocência. Dias depois, a defesa apresentou uma testemunha que disse ter estado com o então suspeito na noite anterior ao crime, consumindo álcool e drogas. Essa testemunha, porém, afirmou ter dormido por volta de 0h40, enquanto o assassinato ocorreu entre 1h e 1h30. Diante disso, a prisão temporária foi mantida enquanto as investigações prosseguiam.

A virada ocorreu quando a polícia conseguiu identificar outro suspeito e confrontou suas digitais com as encontradas no veículo da vítima, com resultado positivo. O homem foi preso nesta quarta-feira e, em interrogatório, confessou o homicídio, afirmando ter agido sozinho.

A Polícia Civil ainda realiza perícia nos celulares dos dois investigados. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público após a conclusão dos laudos.

Em nota, o advogado Richard Macedo, que representa a família de Danilo, afirmou que os parentes acompanham de perto a investigação e pedem cautela na conclusão do caso.

"Mesmo com essa confissão, o caso não está encerrado. Ainda existem passos importantes para confirmar todas as informações, reforçar as provas e esclarecer completamente se esse homem agiu realmente sozinho e se há ligação com outros crimes na cidade", disse.

"Seguiremos cobrando as autoridades para que todas as linhas de investigação sejam aprofundadas, sem pressa para concluir nada de forma superficial, mas com firmeza para que o Ministério Público receba o caso completo e com todas as provas necessárias", afirmou.

