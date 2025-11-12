BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita lidera o grupo de nações insatisfeitas com o curso das negociações sobre financiamento na COP30, a conferência sobre mudança climática das Nações Unidas, e o impasse entre os países ricos e os de economia menor forçou o adiamento de uma decisão sobre este tema que estava prevista para esta quarta-feira (12).

O panorama foi relatado à Folha de S.Paulo, sob anonimato, por três pessoas que acompanham as tratativas.

Segundo elas, desde a última terça (11) já havia um sentimento de que seria necessário mais tempo para se chegar a um consenso.

A decisão esperada para esta quarta deveria dar um encaminhamento àquele que foi o principal entrave de todas as últimas negociações climáticas: a resistência dos países ricos em atender à demanda dos mais pobres por maior financiamento.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirmou nesta quarta que o documento que resumiria o resultado das consultas sobre os quatro itens propostos para agenda será apresentado apenas no sábado (15).

Os quatro itens são: financiamento aos países em desenvolvimento, relatórios de transparência, resposta à crise das NDCs (sigla em inglês para contribuições nacionalmente determinadas, como são chamadas as metas de corte de emissões de carbono de cada país no Acordo de Paris) e medidas unilaterais de comércio.

Corrêa do Lago afirmou haver divergências em determinados temas. E citou como exemplo o questionamento de países em desenvolvimento em relação à atuação das nações desenvolvidas -especificamente no debate sobre o financiamento da transição energética em pequenas ilhas, que buscam ter prioridade no tema.

"Naturalmente tem posições diferentes", disse. O embaixador negou que tenham ocorrido debates acalorados e disse que a divergência é natural. "Claro que tem discordância, mas é que os temas são realmente muito complexos."

A CEO da COP30, Ana Toni, afirmou que as negociações estão indo bem, mas que as delegações de alguns países querem checar as possibilidades de convergência com seus respectivos governos. "Então eles precisam também de um tempo para negociar dentro dos seus países", afirmou.

Segundo ela, essa situação é observada em todos os quatro pontos propostos para discussão. Entre os países que pediram mais tempo para a discussão estão alguns africanos e árabes, contou.

Lago afirmou, no entanto, que as delegações estão aprofundando as conversas e o ambiente de trabalho tem sido "muito positivo". "As conversas realmente estão indo muito bem, no sentido de que está todo mundo querendo propor ideias. Há tempos que a gente não tem conversas com tanta vontade como agora", avaliou.