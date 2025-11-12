FOLHAPRESS - O Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) inaugurou duas novas exposições, com acervo de 2,4 mil peças, no Centro de Exposições Eduardo Galvão, no parque zoobotânico da instituição, como parte da programação para a COP 30.

"Diversidades Amazônicas" foi aberta ontem, com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que destacou o compromisso do governo em apoiar a ciência e a tecnologia na Amazônia.

Ocupando 486 m², a mostra, de longa duração, explora a origem da Amazônia, as mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade.

Já "Brasil: Terra Indígena", que abriu no último fim de semana, reúne artefatos de diferentes povos: de cerâmicas e indumentária a adereços e instrumentos musicais. A exposição também exibe painéis com informações sobre a presença indígena em diferentes estados do Brasil.

No mesmo espaço, dois painéis foram pintados pelo coletivo Mahku (Movimento dos Artistas Huni Kuin). As obras são uma tradução visual dos cantos desse povo indígena do Acre.

As exposições se somam a outras intervenções artísticas no MPEG, como os painéis na parte externa dos muros do parque zoobotânico, pintados por 17 artistas do Museu de Arte Urbana de Belém (Maub), além de mais dois painéis no campus de pesquisa da instituição, no bairro da Terra Firme.

Além disso, a exposição "Um rio não existe sozinho", concebida pelo Instituto Tomie Ohtake, de São Paulo, reúne nove artistas de diferentes regiões do Brasil e um escritório de arquitetura, com intervenções artísticas distribuídas em dez espaços do parque.

E, no Aquário Jacques Huber , pode ser vista "Ahetxiê: um tesouro da costa amazônica", sobre o peixe-serra da Amazônia, ameaçado de extinção e que é considerado uma entidade pelo povo karipuna, chamada Ahetxiê.