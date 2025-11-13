SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão de chuva na noite desta quarta-feira (12) acabou não se confirmando na Grande São Paulo, mas para esta quinta (13) os institutos de meteorologia indicam a possibilidade de pancadas isoladas de moderada a forte intensidade na região.

O motivo é a chegada da brisa marítima no momento em que a temperatura deve estar elevada, o que deve aumentar a quantidade de nuvens e criar condições para a precipitação.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar termômetros oscilando na casa dos 18°C, sol e temperatura em elevação. Entre o meio e o fim da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com até forte intensidade, porém curta duração. À tarde, a máxima pode atingir 28°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, indica que a variação da temperatura deve ser de 17°C a 32°C. Se essa máxima se confirmar vai superar o registro desta quarta, quando o órgão nacional mediu 31,6°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade. A mínima foi de 14,4°C de madrugada.

A previsão do Inmet é que a precipitação fique entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Como deve ocorrer isoladamente, o local atingido pode registrar risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

No restante do estado também há previsão de chuva isolada, com maior volume na região oeste.

Em relação à temperatura, no Vale do Ribeira a variação esperada é de 18°C a 29°C. Em Santos, de 17°C a 29°C; no Guarujá, de 20°C a 29°C; em Bertioga, de 16°C a 28°C; e, em Ubatuba, de 17°C a 31°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de apenas 27°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 17°C e 32°C, respectivamente.

Em Campinas (19°C a 34°C), Sorocaba (19°C a 32°C) e Bauru (21°C a 33°C), a variação tende a ser semelhante.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente. Assim, em Franca a previsão é de variação de 20°C a 34°C; em Ribeirão Preto, de 21°C a 34°C; e em Barretos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba, de 23°C a 35°C.

TEMPESTADES SÃO ESPERADAS NO PARANÁ, SANTA CATARINA E BAHIA

O temporal que atingiu a Bahia nesta quarta deixou a região metropolitana de Salvador embaixo d'água, com o registro de 128 milímetros de chuva em um intervalo de 12 horas, acumulado superior à média histórica prevista para todo o mês de novembro (108,2 mm), segundo a estação de referência em Ondina.

A previsão para esta quinta é de mais chuva, embora em menor volume. Mesmo assim, o Inmet indica precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Esse cenário aumenta o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet emitiu outro alerta laranja, com essa mesma previsão, para a faixa oeste do país entre Rondônia e o Paraná. A previsão é que a tempestade seja mais forte no Paraná e em Mato Grosso do Sul, onde pode haver queda de granizo.